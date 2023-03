ലഹോർ∙ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽനിന്ന് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ വൻ ജനപിന്തുണയുള്ള മാർച്ച് നടത്തി പാക്ക് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിനുപേരാണ് ഇമ്രാന്റെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാനെതിരെ രണ്ട് ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാന്‍ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് പാർട്ടിയുടെ (പിടിഐ) അധ്യക്ഷനായ ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലാണ് ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് സംഘം ലഹോറിൽ എത്തിയത്. അവർ ലഹോറിൽ ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഖാൻ തന്റെ സമാൻ പാർക്കിലെ വസതിയിൽനിന്ന് വൻ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ജാഥ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇമ്രാന്റെ വാഹന ജാഥയെ അനുയായികൾ റോസാദളങ്ങൾ എറിഞ്ഞാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

പൊതുയോഗത്തിൽവച്ച് വനിതാ ജഡ്ജിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലും തോഷാഖാന കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിലുമാണ് ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇമ്രാന്റെ മാർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ലഹോർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജുഡീഷ്യറി, ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പിടിഐയുടെ ഒരുനേതാവുപോലും മോശം അഭിപ്രായം പറയരുതെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിബന്ധന.

വൈകുന്നേരം 5.30ന് ഡേറ്റ ദർബാറിൽ മാർച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ രാത്രി 7.45 ആയിട്ടും സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബുള്ളറ്റ് – പ്രൂഫ് കാറിലിരുന്ന് ഇമ്രാൻ തന്നെയാണ് മാർച്ച് നയിക്കുന്നത്. റാലിയെ തടഞ്ഞാൽ ജനരോഷം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പിടിഐ മുതിർന്ന നേതാവ് ഫവാദ് ചൗധരി സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Imran Khan leads thousands at an election rally in Lahore as Islamabad police arrive to arrest him