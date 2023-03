സെപ്റ്റംബറിലെ ജി20 യോഗം: പുട്ടിൻ വരുമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക്?; പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് റഷ്യ

മോസ്കോ∙ സെപ്റ്റംബറിലെ ജി20 ഉച്ചകോടിക്കായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു പുട്ടിന്റെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണു ക്രെംലിന്റെ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്.

ജി20 സഖ്യത്തോടുള്ള റഷ്യയുടെ പങ്കാളിത്തം തുടരുകയാണെന്നും ഇനിയും തുടരുമെന്നും പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർ‌ഷം ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ റഷ്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്‌റോവ് ആണ്. 2020ലും 21ലും പുട്ടിൻ വിഡിയോ ലിങ്ക് വഴി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ ലാവ്‌റോവ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 9നും 10നുമാണ് ജി20 രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടി. അർജന്റീന, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ, കാനഡ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇന്ത്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, മെക്സിക്കോ, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, യുകെ, യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവരാണ് ജി20 അംഗരാജ്യങ്ങൾ.

English Summary: President Putin may visit India for G20 summit, though no decision made yet: Kremlin