‘ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ ഇടപെടൽ നടത്താൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചു, മാപ്പ് പറയണം’; ലോക്സഭയിൽ പോർവിളി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തു നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോക്സഭയിൽ പരസ്പരം പോർവിളിച്ച് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും. ഇതിനെത്തുടർന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു. പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിച്ചയുടൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ലോക്‌സഭാ ഉപനേതാവുമായ രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിലൂടെ ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചെന്നു രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശ ഇടപെടൽ നടത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചതിനെ സഭ അപലപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തെ ഭരണമുന്നണി അംഗങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു.

പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയും രാഹുലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച ഓർഡിനൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കീറിയെറിഞ്ഞപ്പോഴും ജനാധിപത്യം എവിടെയായിരുന്നെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ചോദിച്ചു. ബിജെപി അംഗങ്ങളും രാഹുലിനെ അനുകൂലിച്ച് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി.ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തമാണെന്നും കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്റ്, മാധ്യമങ്ങൾ, നീതിപീഠം എന്നിവയെല്ലാം ബലമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ലണ്ടനിലെ കേംബ്രിജ് സർവകലാശാലയിലെ ജഡ്ജ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂപക്ഷങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. എനിക്കെതിരെ പല സംഭവങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളാണെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഞാനടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ ജയിലിലാക്കി. ജനാധിപത്യം ഈ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കു ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Uproar in Lok Sabha over Rahul's remarks on democracy