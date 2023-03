ചൈനയെ പ്രശംസിക്കുന്ന പിണറായി കൊച്ചി പിടയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ?: വി.മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്നാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷി ചിൻപിങ്ങിനെ പ്രശംസിക്കാൻ നേരം കണ്ടെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചി പിടയുന്നത് കാണുന്നില്ലേയെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ആശംസ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.



‘‘രാജ്യ താൽപര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പുകഴ്ത്തൽ ട്വീറ്റ്. അതിർത്തിയിൽ ചൈന നടത്തിവരുന്ന പ്രകോപനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാത്തതല്ല. ദുരിതം പേറുന്ന സ്വന്തം ജനതയെ മറന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റിന് ആശംസകൾ നേരാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചൈന മുഖ്യശബ്ദമായി ഉയർന്നുവരുന്നതു പ്രശംസനീയമെന്നും കൂടുതല്‍ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആശംസകളെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. ആശംസയ്ക്കു പിന്നാലെ, ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ ട്വീറ്റിനു താഴെ പ്രതിഷേധ കമന്റുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു.

