കർണാടക പിടിക്കാൻ പുതുതന്ത്രമൊരുക്കി ബിജെപി; ‘ഗുജറാത്ത് ഫോർമുല’യാകില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ കർണാടകയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബിജെപി ഇതുവരെ പയറ്റിയ തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയും ഗുജറാത്തും കീഴടക്കിയ തന്ത്രങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിലപ്പോകില്ലെന്നാണു നേതൃത്വത്തിന്റെ നിഗമനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മേയ് മാസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വൻ സന്നാഹങ്ങളും പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമാണ് ബിജെപി കർണാടകയിൽ ഇറക്കുക.

നിലവിലെ എംഎൽഎമാരെ മിക്കവരെയുംതന്നെ ബിജെപി വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കുമെന്നാണു സൂചന. എംഎൽഎമാർക്കു സ്വന്തമായി വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മേന്മ. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും മത്സരിപ്പിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധവികാരം ഒഴിവാക്കാനായി പുതിയ സംഘത്തെയാണ് മത്സരരംഗത്ത് സാധാരണയായി ഇറക്കുക. അതേ നിലപാടുതന്നെ കർണാടകയിലും സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, എംഎൽഎമാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് നൽകരുതെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരിൽ 42 പേർക്കും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 11 പേർക്കും സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൻ കലാപമാണ് രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

∙ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിഭിന്നം

ഗുജറാത്തിലേതിനെക്കാൾ വിഭിന്നമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കർണാടകയിലേതെന്നു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം കരുതുന്നു. കുറഞ്ഞത് 120 സീറ്റുകളിൽ എങ്കിലും നേതാക്കൻമാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജയിക്കാനുള്ള വോട്ട് പിടിക്കാറുണ്ട്. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചാൽ ഇവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കോ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നോ മത്സരിക്കും. 224 അംഗ നിയമസഭയിൽ ആകെ ആറോ ഏഴോ എംഎൽഎമാരെ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാനാകൂയെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. 75 വയസ്സിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുള്ളവരും അസുഖബാധിതരുമാണ് ഈ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നവർ. എന്നാൽ അവർക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തേണ്ടിവരും.

അതിനിടെ, മറ്റു പാർട്ടികളിൽനിന്ന് കൂറുമാറിയെത്തുന്നവരെക്കൂടി തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. കോൺഗ്രസിൽനിന്നും എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ ജെഡിഎസിൽനിന്നും കൂറുമാറ്റം ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യെഡിയൂരപ്പയായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇളയമകൻ ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്ര യെഡിയൂരപ്പയുടെ മണ്ഡലമായ ഷികാരിപ്പുരയിൽനിന്നു ജനവിധി തേടിയേക്കാം. മക്കൾ രാഷ്ട്രീയമെന്ന പേരുകേൾപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വിജയേന്ദ്രയ്ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു ബിജെപി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

∙ ആറു വട്ടം സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് മോദി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ഈവർഷം ആറു തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും വൻ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും മറ്റും നിർവഹിച്ചാണ് മടക്കം. മാർച്ച് 25നു ദാവനഗിരിയിൽ നാലു വിജയ സങ്കൽപ റാലികളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും മോദി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമിത് ഷായും മാർച്ച് 23–24 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയും സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും.

‌

English Summary: For Karnataka Elections, BJP Won't Go With Gujarat Formula: Sources