ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാലും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടണം: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ലഹോർ∙ തോഷഖാന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്‌ലമാബാദ് പൊലീസ് എത്തിയതിനു പിന്നാലെ, പ്രവർത്തകരോടു സംഘടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ വിഡിയോ സന്ദേശം. താൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടാൻ ഇമ്രാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇമ്രാന്റെ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിനു പിന്നാലെ ലഹോറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വിച്ഛേദിച്ചു.



‘‘എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണു പൊലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജയിലിൽ പോയാൽ ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അതു തെറ്റാണെന്നു നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പോരാടണം. നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങണം’’– അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘ദൈവം ഇമ്രാൻ ഖാന് എല്ലാം തന്നു. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോരാടി. അതു തുടരും. പക്ഷേ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്താൽ, ഇമ്രാൻ ഖാനെ കൂടാതെ പോലും നിങ്ങൾക്കു പോരാടാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. ഈ അടിമത്തവും ഭരണവും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നു തെളിയിക്കണം. പാക്കിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്’’– വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, തോഷഖാന കേസിൽ ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസും പിടിഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഡിഐജിക്കു പരുക്കേറ്റു. അറസ്റ്റ് തടയാൻ പിടിഐ പ്രവർത്തകർ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ലഹോറിലെ വസതിക്കു മുന്നിൽ സംഘടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

