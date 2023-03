സ്വപ്നയുടെ പരാതി: വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസ്; വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും

ബെംഗളൂരു∙ ഭീണിപ്പെടുത്തിയെന്ന സ്വപ്നയുടെ പരാതിയില്‍ വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ബെംഗളൂരു കെ.ആര്‍.പുരം പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

സ്വപ്നയും സജിത്തും രണ്ടു കുട്ടികളും വിജേഷ് പിളളയും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ പോയി എന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇവർ ലോബിയിലിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് പൊലീസിനു ബോധ്യപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ വിജേഷ് പിളളയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും എതിരെ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ വിജേഷ് പിള്ള എന്നയാൾ മുഖേന വൈറ്റ്ഫീൽഡിലെ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണു സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേരളം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, ആയുസ്സിന് ദോഷംവരുമെന്നും പറയാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞതായി വിജയ് പിള്ള പറഞ്ഞവെന്നും സ്വപ്ന ആരോപിച്ചിരുന്നു.

