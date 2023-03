ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത 600 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തിൽ സഹോദരിമാർ ധരിച്ച ആഭരണങ്ങളും: തേജസ്വി

പട്ന ∙ തന്റെ സഹോദരിമാർ ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു വാങ്ങിയാണ് കണ്ടെടുത്ത സ്വത്തായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്ന 600 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആഭരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായി തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി അഴിമതി കേസിലാണ് ലാലു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വസതിയിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

ഡൽഹിയിലെ തന്റെ വസതിയിൽ അര മണിക്കൂറിൽ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇഡി മുകളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശം കാത്താണു ബാക്കി സമയം വസതിയിൽ ചെലവഴിച്ചതെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കായി ഒരേ തിരക്കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമിത് ഷാ ആയാലും മറ്റാരായാലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ജനപിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണു തങ്ങളുടേതെന്നും ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിനു തയാറാകാതെ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

English Summary: 'My Sisters Were Made To take off jewellery to show as recovery Tejashwi Yadav slams ED