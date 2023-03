ബ്രസ്സൽസ്∙ കരിങ്കടലിനു മുകളിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനവും യുഎസിന്റെ ഡ്രോണും കൂട്ടിയിടിച്ചു. റഷ്യയുടെ സുഖോയ്–27 യുദ്ധവിമാനവും യുഎസിന്റെ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചതെന്ന് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു.

രാജ്യാന്തര വ്യോമ സ്ഥലത്ത് എംക്യു–9 വിമാനം പതിവു പരിശോധനകൾ നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും റഷ്യൻ വിമാനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് എയർ ഫോഴ്സസ് ആഫ്രിക്ക കമാൻഡർ ജനറൽ ജയിംസ് ഹെക്കർ പറഞ്ഞു. എംക്യു–9 പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലായി. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രഫഷനലല്ലാത്ത സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നടപടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Russian Jet Collides With US Drone Over Black Sea: US Military