അരുണാചൽ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം; ചൈന തൽസ്ഥിതി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കാണുന്ന ഉഭയകക്ഷി സെനറ്റ് പ്രമേയം അനുസരിച്ച് ചൈനയ്ക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലുള്ള രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയായി മക്മോഹൻ രേഖയെ യുഎസ് അംഗീകരിച്ചു. ‘‘സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക്കിന് ചൈന ഗുരുതരമായ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുന്നത് തുടരുന്ന സമയത്ത്, മേഖലയിലെ നമ്മുടെ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളികളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് യുഎസിന് നിർണായകമാണ്’ – എന്ന് സെനറ്റർ ബിൽ ഹാഗെർട്ടി പറഞ്ഞു.



‘‘ഈ ഉഭയകക്ഷി പ്രമേയം അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സെനറ്റിന്റെ പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റാനുള്ള ചൈനയുടെ സൈനിക ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നു. യുഎസ്-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആറു വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്ന പ്രമേയം, ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയായി മക്മോഹൻ രേഖയെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്, പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടേതാണെന്ന വാദത്തെയും പ്രമേയം പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായാണ് യുഎസ് വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെതല്ലെന്നും പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ സൈനിക ബലപ്രയോഗം, തർക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ നിർമാണം, മന്ദാരിൻ ഭാഷയിലുള്ള ഭൂപടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയുടെ പ്രകോപനങ്ങളെയും പ്രമേയം അപലപിക്കുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്കും എതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ഇന്ത്യയെയും പ്രമേയത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

English Summary: Arunachal Integral Part Of India, China Trying To Change Status Quo: US