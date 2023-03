‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം’

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ച ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീറിന്റെ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസാധാരണ പ്രതിഷേധമാണു വൻ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുൻപിൽ കുത്തിയിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം പെട്ടെന്ന് സംഘർഷമാവുകയായിരുന്നു.

∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്‌ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്‌താവന

നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ച ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണം. നിയമസഭയില്‍ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചിലത്‌ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും‌ു ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്‌പീക്കറുടെ വിവേചന അധികാരത്തെക്കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്‌. അത് നിയമസഭയിലെ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമവുമാണ്‌. നിയമസഭയില്‍ ഇതിന്റെ പേരില്‍ വാക്ക്‌ഔട്ട്‌ ഉണ്ടാവുകയും സാധാരണയാണ്‌.

നിയമസഭയിലെ സാധാരണയുണ്ടാകാറുള്ള ഈ നടപടികളില്‍നിന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌തമായി നിയമസഭയെ ചോരക്കളമാക്കാനുള്ള ബോധപൂര്‍വമായ ഇടപെടലാണ്‌ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്‌. സഭാനാഥനായ സ്‌പീക്കറെ ഓഫിസില്‍ പോലും കയറാന്‍ പറ്റാത്തവിധം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പോലും നിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയാണു പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്‌. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സ്‌പീക്കറുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വാച്ച്‌ ആൻഡ് വാര്‍ഡിനെ പോലും അക്രമിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുണ്ടായത്‌. ഏഴോളം വാച്ച്‌ ആൻഡ് വാര്‍ഡുമാരെയാണ്‌ പ്രതിപക്ഷം അക്രമിച്ചത്‌. അഡീഷനല്‍ ചീഫ്‌ മാര്‍ഷലിനെ നെഞ്ചത്തും കഴുത്തിലും ചവിട്ടുക പോലും ചെയ്‌തു. സ്‌ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വന്നവര്‍ അഞ്ച്‌ വനിത വാച്ച്‌ ആൻഡ് വാര്‍ഡുമാരെയാണ്‌ ആക്രമിച്ച്‌ പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചത്‌.

ബ്രഹ്മപുരത്ത്‌ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതും തീ അണച്ച്‌ ജനങ്ങള്‍ക്കാശ്വാസം നല്‍കിയതും. ചട്ടം 300 പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ കൂടിയാണ്‌ ഇത്തരം സംഘര്‍ഷം നിയമസഭയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. അവിടെ മാലിന്യം കുന്നുകൂട്ടി ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചവരാണ്‌ സര്‍ക്കാരിനെ ഇപ്പോള്‍ പഴിചാരുന്നത്‌.

സഭാനാഥനായ സ്‌പീക്കറെപ്പോലും തടഞ്ഞ്‌ നിയമസഭാ നടപടികള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അക്രമാസക്തമായ ഇടപെടലിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരണം.

English Summary: CPM State Secretariat on Opposition leaders protest in front of Speakers' office