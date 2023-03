ഒടുവിൽ ഇമ്രാന്‍ ഖാന് ആശ്വാസം; വ്യാഴം രാവിലെ 10 വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ലഹോർ∙ ഒടുവിൽ പാക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. തോഷഖാന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് മടങ്ങി. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു വ്യാഴാഴ്ച വരെ കോടതി പൊലീസിനെ വിലക്കി. ഇമ്രാൻ അനുകൂലികളും പാക്ക് പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൈവിട്ടുപോയിരുന്നു.

ലഹോർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇമ്രാൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണു നടപടി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തുവരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നാണു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. കേസില്‍ അഴിമതിവിരുദ്ധ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തെ ലഹോറില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ തടഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇമ്രാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന്‍ പൊലീസ് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയായ പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) നേതാവ് ഫവാദ് ചൗധരിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. കേസ് പരിഗണിക്കവെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് തലവനും പഞ്ചാബ് ഐജിയും ഉച്ചകഴി‍ഞ്ഞ് മൂന്നിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാന്‍ പൊലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് പദ്ധതി തട്ടിപ്പാണെന്നും തന്നെ തട്ടിയെടുത്തു കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാര്‍ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ആരോപിച്ചു.

