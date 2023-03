തിരുവനന്തപുരം∙ ആര്യങ്കാവ് പാൽ പരിശോധനാ ചെക്പോസ്റ്റിലെ പരിശോധനയിൽ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് പിടികൂടിയ പാലിൽ ഹൈഡ്രജന്‍ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി. മായം വീണ്ടും കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത് 12 മണിക്കൂറിനുശേഷം പരിശോധിച്ചതിനാലാണ്. പരിശോധനയിലും നിയമനടപടിയിലും ക്ഷീര വകുപ്പിനു കൂടി അധികാരം വേണമെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. ആര്യങ്കാവില്‍ പിടികൂടിയ പാലില്‍ മായമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മന്ത്രി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു.

English Summary: Presence of Hydrogen Peroxide found in Milk seized at Aryankavu, says Minister J Chinchu Rani