2 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കഞ്ചാവിന് വേണ്ടി 270 കോളുകള്‍; കടത്തുകാരനും കൂട്ടാളിയും പിടിയില്‍

ആലപ്പുഴ∙ പൊലീസ് പിടിയിലായി രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കഞ്ചാവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിയുടെ ഫോണിലെത്തിയത് 270 കോളുകൾ. രണ്ടു കിലോ കഞ്ചാവുമായി ജില്ലയിലെ പ്രധാന ലഹരിക്കടത്തുകാരനായ നൂറനാട് പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം സ്വദേശി ഷൈജുഖാനും കൂട്ടാളി കൊല്ലം ശൂരനാട് സ്വദേശ‌ി ഗോപകുമാറും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഷൈജുഖാന്റെ ഫോണിലേക്ക് കോളുകളെത്തിയത്.



തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ, കഞ്ചാവുമായി സ്കൂട്ടറില്‍ വരുമ്പോഴാണ് ഷൈജുഖാനും ഗോപകുമാറും പിടിയിലായത്. നൂറനാട് സിഐ പി.ശ്രീജിത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇരുവരും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് പിന്തുടര്‍‌ന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ആലപ്പുഴ ചാരുംമൂട് കനാല്‍ പുറമ്പോക്കിൽ അനധികൃതമായി തട്ടുകട നടത്തിയിരുന്ന ഷൈജുഖാൻ, തട്ടുകടയുടെ മറവില്‍ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയിരുന്നു. തട്ടുകടയിൽ പാഴ്സലിന് 500 രൂപയായിരുന്നു വില. കഞ്ചാവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് 500 രൂപയുടെ പാഴ്സൽ. കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പാഴ്സലിൽ ആഹാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പാഴ്സലുമായി ചെല്ലുന്നവര്‍ക്ക് കഞ്ചാവ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു രീതി.

എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടുകട പൂട്ടിച്ച ശേഷം ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ഐസ്ക്രീം കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിലാണ് ഷൈജുഖാനും ഗോപകുമാറും ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയിരുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കഞ്ചാവ് വിൽക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്. പിടിയിലായി രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് സ്തീകളുടേത് അടക്കം 270 കോളുകൾ ഷൈജുഖാന്റെ ഫോണിലെത്തിയത്.

