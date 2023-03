മരുമകന്റെ കമ്പനിക്ക് ബ്രഹ്മപുരം കരാർ: ടോണി ചമ്മണിക്കെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ച് വൈക്കം വിശ്വൻ

കോട്ടയം∙ ബ്രഹ്മപുരം ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടോണി ചമ്മണിക്കെതിരെ വൈക്കം വിശ്വൻ വക്കീൽ നോട്ടിസയച്ചു. വൈക്കം വിശ്വന്റെ മരുമകൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചു തന്റെ കമ്പനിക്ക് ബ്രഹ്മപുരത്ത് ബയോ മൈനിങിന് അവകാശം നേടി എന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നു സത്യവിരുദ്ധമായ സംഗതി മനഃപൂർവം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കാട്ടിയാണു മാനനഷ്ടക്കേസ്. ഇതു തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നതും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നും വൈക്കം വിശ്വൻ പറയുന്നു.

കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടപെടലും താൻ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വൈക്കം വിശ്വൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻ മേയർ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.

English Summary: Vaikom Viswan's defamation case against Tony Chammany over the allegation on the Brahmapuram plant