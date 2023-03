‘കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ...’: കർണാടക ഡിജിപിക്കെതിരെ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പ്രവീൺ സൂദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവീൺ സൂദ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

‘‘ഡിജിപിയെക്കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല. അയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണം, അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അയാളെ നീക്കണം. മൂന്നുവർഷം സേവനം ചെയ്തു. ഇനി എത്ര നാൾക്കൂടി ഇയാൾ പദവിയിൽ തുടരും. കോൺഗ്രസിനെതിരെ മാത്രമാണ് ഇയാൾ കേസുകൾ എടുക്കുന്നത്. 25ൽ അധികം കേസുകളാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്’’ – ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഡ‍ിജിപിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ശിവകുമാർ നൽകി.

224 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മേയിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ശിവകുമാറിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. 224ൽ കുറഞ്ഞത് 150 സീറ്റുകൾ നേടുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം, പ്രധാന കക്ഷിയായ ജെഡിഎസ് 93 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഇതുവരെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: "When We Are In Power...": Karnataka Congress Chief Warns Top Cop