യെഡിയൂരപ്പയെ തടഞ്ഞ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ, നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം റദ്ദാക്കി

ബെംഗളൂരു∙ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ചിക്കമംഗളൂരു ജില്ലയിലെ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം റദ്ദാക്കി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. ഇതോടെ കർണാടക ബിജെപിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത കൂടുതൽ പുറത്തായി.

ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സി.ടി.രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഘരാവോ ചെയ്തതോടെയാണ് പരിപാടി റദ്ദാക്കി യെഡിയൂരപ്പ തിരികെ പോയത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ മകൻ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്ര, കുടുംബ കോട്ടയായ ഷിമോഗ ജില്ലയിലെ ശിക്കാരിപുരയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന യെഡിയൂരപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം സി.ടി.രവി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സുമായി സി.ടി.രവിയുടെ അനുയായികൾ എത്തിയത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ബിജെപിയുടെ ‘വിജയ് സങ്കൽപ യാത്ര’ നയിക്കാൻ യെഡിയൂരപ്പ എത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ചിക്കമംഗളൂരു ജില്ലയിലെ മുദിഗെരെ മണ്ഡലത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. മുദിഗെരെ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന എം.പി.കുമാരസ്വാമി എംഎൽഎയ്ക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിക്കറ്റ് നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സി.ടി.രവിയുടെ അനുയായികളും യെഡിയൂരപ്പയുടെ കാർ തടഞ്ഞത്.

വിവാദങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട കുമാരസ്വാമിയെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ബാധ്യതയായാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് യെഡിയൂരപ്പയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പ്രചാരണം റദ്ദാക്കാൻ യെഡിയൂരപ്പ നിർബന്ധിതനാകുകയായിരുന്നു.

English Summary: BS Yediyurappa Surrounded By BJP Workers, Forced To Cancel Poll Campaign