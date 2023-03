ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി: ഈ മാസം 25നു സിബിഐക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന ∙ ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി അഴിമതി കേസിൽ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ഈ മാസം 25നു സിബിഐക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകും. സിബിഐ സമൻസിനെതിരെ തേജസ്വി യാദവ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതി പരിഗണിക്കവേയാണ് 25നു ഹാജരാകാമെന്നു തേജസ്വിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്.

ബിഹാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ സിബിഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ വാദം. നിയമസഭ ചേരാത്ത ശനിയാഴ്ചകളിൽ തേജസ്വിക്കു ഹാജരാകാമല്ലോയെന്നു സിബിഐ അഭിഭാഷകനും വാദിച്ചു. ഇതേതുടർന്നാണ് 25നു ഹാജരാകാമെന്നു അറിയിച്ചത്. ഈ മാസം തേജസ്വിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി സിബിഐക്കു നിർദേശം നൽകി.

ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു യാദവ് കേന്ദ്ര റയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെ നിയമനങ്ങൾക്കു പകരം ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നു ഭൂമി തുച്ഛ വിലയ്ക്ക് ലാലു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി വാങ്ങിയെന്നതാണ് കേസ്. കേസിൽ ലാലുവിനും റാബ്റി ദേവിക്കും സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Land for jobs case: Delhi HC asks Tejashwi to appear before CBI on March 25