ഇത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍; എനിക്കെതിരെ 4 മന്ത്രിമാര്‍, നാളെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം: രാഹുല്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചെന്ന ആരോപണത്തില്‍ മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തനിക്കെതിരായ ആരോപണം അദാനി വിവാദത്തില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനെന്നും അദാനി വിഷയത്തില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. നാലു മന്ത്രിമാര്‍ തനിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മറുപടി നല്‍കുക തന്‍റെ അവകാശമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പു പറയണമെന്ന് നിയമമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുല്‍ മറ്റ് എംപിമാര്‍ക്ക് മുകളിലല്ല. പാര്‍ലമെന്റിനെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പത്തു ദിവസത്തെ ലണ്ടൻ പര്യടനത്തിനിടെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും നരേന്ദ്ര മോദിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സർക്കാർ നേരിടുന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് എംപിമാർക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ തുറന്നടിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന സമീപനങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ നിശബ്ദമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്.

English Summary: Rahul Gandhi hits back: ‘Want to speak in Parliament… Govt dodging questions on Adani issue’