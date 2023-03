കരിങ്കടലിനു മുകളിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനം–യുഎസ് ഡ്രോൺ കൂട്ടയിടി: വിഡിയോ

ബ്രസൽസ്∙ കരിങ്കടലിനു മുകളിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനവും യുഎസിന്റെ ആളില്ലാ നിരീക്ഷണവിമാനവും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. റഷ്യയുടെ സുഖോയ്–27 യുദ്ധവിമാനം പാഞ്ഞുവന്ന് യുഎസിന്റെ എംക്യു–9 റീപ്പർ നിരീക്ഷണവിമാനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യാന്തര വ്യോമ മേഖലയിൽ പതിവു നിരീക്ഷണപ്പറക്കലിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. കൂട്ടിയിടിക്കു മുൻപ് പലതവണ റഷ്യയുടെ യുദ്ധവിമാനം അപകടരമായി എംക്യു 9നു മുൻപിൽ പറന്നതായി യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽ എംക്യു–9 പൂർണമായും തകർന്നെന്ന് യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് എയർ ഫോഴ്സസ് ആഫ്രിക്ക കമാൻഡർ ജനറൽ ജയിംസ് ഹെക്കർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

