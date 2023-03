എംഎൽഎമാർ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലേയെന്ന് സതീശൻ; പറഞ്ഞു ചോദിപ്പിക്കുന്നതല്ലേയെന്ന് പിണറായി: വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിൽ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായിരിക്കേ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വിളിച്ച കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ വാക്പോര്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് അവതരണാനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. പല തവണ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഈ രീതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഭ നടക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ‌ തിരിച്ചടിച്ചു. നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സഭയിലല്ലാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വക്കേറ്റമായി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തിനു വൈകാരികമായും പ്രകോപനപരമായും സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ആരാണ് ബാലൻസ് തെറ്റി സംസാരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുചോദ്യം.

പ്രതിപക്ഷ അംഗമായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നുവട്ടം ഇടപെടേണ്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടോയെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ ചോദിച്ചു. ലൈഫ് മിഷൻ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽവന്നിരുന്നതായി ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പലതവണ വിശദീകരണവുമായി എണീറ്റു. ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

തന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഴൽനാടനോട് മറുപടി പറയുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എംഎൽഎമാർ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുചോദ്യം.

താൻ പറയാതെ ഒന്നും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ പറയില്ലെന്നും, താൻ പറഞ്ഞിട്ടു തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുപടി നൽകി. ഇരുവരും വാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ യോഗം പിരിഞ്ഞു. സഭയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളെപറ്റി പിന്നീട് റൂളിങ് നൽകുമെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: War of Words Between CM Pinarayi Vijayan and Opposition Leader VD Satheesan