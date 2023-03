നിയമം അനുവദിക്കുന്ന എവിടെയും വിമാനങ്ങൾ പറത്തും: റഷ്യക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്‌

വാഷിങ്ടൻ∙ രാജ്യാന്തര നിയമം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും യുഎസ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുമെന്ന് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. റഷ്യ മുൻകരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഓസ്റ്റിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെർഗെയ് ഷൊയ്ഗുവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചശേഷമാണ് ഓസ്റ്റിൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

കരിങ്കടലിനു മുകളിൽ റഷ്യയുടെ സുഖോയ് വിമാനം യുഎസിന്റെ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണിനെ ഇടിച്ച് കടലിൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ റഷ്യയുടെ വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത നടപടിയായി യുഎസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേഖലയിൽ ശത്രുവിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയാണ് യുഎസ് ചെയ്യുന്നതെന്നു റഷ്യ ആരോപിക്കുന്നു.

എം‌ക്യു-9 ഡ്രോൺ രാജ്യാന്തര വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പതിവ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനിടെ റഷ്യൻ വിമാനം തടഞ്ഞുനിർത്തി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാദം. എന്നാൽ റഷ്യ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ പിന്തുടർന്നത് രണ്ട് സുഖോയ്-27

റഷ്യയുടെ രണ്ട് സുഖോയ്-27 ജെറ്റുകളാണ് ഡ്രോണിനു പിന്നാലെ വന്നതെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7.03 ഓടെയാണ് സംഭവം. നാറ്റോ ഫ്ലാങ്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് റഷ്യൻ സുഖോയ്-27 വിമാനങ്ങൾ എംക്യു-9 ന്റെ പ്രൊപ്പല്ലറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പലതവണ ഡ്രോണി‌ലേക്ക് ഇന്ധനം ഒഴിച്ചുവെന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആരോപിക്കുന്നത്.

English Summary: "Will Fly Wherever Law Allows": US Cautions Russia After Drone Shot Down