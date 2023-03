കൊച്ചി∙ വിഷപ്പുകയ്ക്കു ശേഷമുള്ള മഴ പരിശോധിക്കാതെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്. മഴയുടെ സാംപിള്‍ ശേഖരിച്ചില്ല. പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബോര്‍ഡിന്. സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അറിയില്ലെന്ന് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രദീപ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മഴ പെട്ടെന്ന് വന്നതോ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതോ ആവാം കാരണം. കൊച്ചിയില്‍ പെയ്തത് അമ്ലമഴയല്ലെന്നാണ് വിശകലനമെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ പ്രദീപ് കുമാര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

വേനൽ മഴ പെയ്ത വെള്ളത്തിൽ അമ്ലഗുണം കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്ത്രലേഖകനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ.രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച എറണാകുളം എരൂരിൽ ശേഖരിച്ച വേനൽമഴ വെള്ളത്തിൽ ‘ലിറ്റ്മസ് പരിശോധന’ നടത്തിയാണു രാജഗോപാൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാസസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമാണിത്. മഴവെള്ളത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രാസഘടകങ്ങളും വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Pollution Control Board didn't collect samples of first rain after Brahmapuram issue