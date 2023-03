സിബിഐ എന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ ചോദ്യമെന്ന് സിസോദിയ; കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനായി ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് സിസോദിയയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിയത്. അഭിഭാഷകൻ സോഹെബ് ഹുസൈനാണ് ഇഡിക്കായി ഹാജരായത്.

1.23 ലക്ഷത്തിലധികം ഇ-മെയിലുകളുടെയും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറി സി.അരവിന്ദ്, മുതിർന്ന എക്‌സൈസ് പോളിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം സിസോദിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

‘എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലോക് ശ്രീവാസ്തവയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസോദിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സിസോദിയയുടെ നിരവധി മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം സിസോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, പ്രതിദിനം 30 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയാണ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും അധികകാലം ജയിൽവാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും മനീഷ് സിസോദിയ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കേസ് ഏഴു മാസം അന്വേഷിച്ചാലും ഇഡി വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നേ പറയൂ. അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു. സിബിഐ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് സിസോദിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇനിയത് പാടില്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, സിസോദിയ പലതവണ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 26നാണ് സിസോദിയയെ ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതേ കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണത്തിൽ ഇഡിയും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.



English Summary: Want to confront Manish Sisodia with 1.23 lakh emails: ED to Delhi court