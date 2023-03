കോട്ടയം∙ മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം ഒരുക്കിയ ‘നാട്ടു നാട്ടു’ സ്റ്റെപ് മാപ്പിന്‍റെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് അവതരണത്തിനു പിന്നാലെ ചായ അടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മിൽമ. ഇതാ മിൽമ ചായ അടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ചായ സ്റ്റെപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടത് കയ്യിലെ ഗ്ലാസ് ഉയര്‍ത്തി വലത് കയ്യിലെ കപ്പ് താഴ്ത്തി ഒരു കാല്‍ മുന്നിലേക്കു വച്ച് വലത് കൈ ഉയര്‍ത്തി ചായയടി.. അങ്ങനെ പോകുന്ന ചായ സ്റ്റെപ്പ്.

ഓസ്കർ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാട്ടു നാട്ടു ഗാനത്തിന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകളുടെ ഗ്രാഫിക്സ് തരംഗമായതോടെയാണ് ഡാന്‍സ് സ്റ്റെപ്പ് വൈറലായത്. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ദേശീയമാധ്യമങ്ങളും വിവിധ പ്രാദേശികഭാഷാമാധ്യമങ്ങളും മനോരമ ഗ്രാഫിക്സ് വാർത്തയാക്കി.

