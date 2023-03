ആലുവ∙ ആലുവ ഉദ്യോഗമണ്ഡലിലെ എച്ച്ഐഎല്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഉല്‍പാദനച്ചെലവും നടത്തിപ്പ് ചെലവും വര്‍ധിച്ചതാണ് കാരണം. തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിനിയമിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭഗവന്ത് ഖുബ പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയില്‍ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിന്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി.



English Summary: The central government has decided to close Aluva HIL