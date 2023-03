തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ വാദി പ്രതിയായ സ്ഥിതിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. ഏഴ് പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ കാലാപം നടത്തിയെന്നതുള്‍പ്പെടെ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസുകളെടുത്തു. 10 വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കേസുകളാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മര്‍ദ്ദനമേറ്റ എംഎല്‍എമാരുടെ പരാതിയില്‍ ഭരണപക്ഷ എംഎല്‍എമാർക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കേസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെ.കെ.രമ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശമാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചയും. അതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചാൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയ ചര്‍ച്ചകളിലെ മറുപടികളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ പല മന്ത്രിമാരും പേരെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന അവസരമല്ല റൂള്‍ 50 നോട്ടിസ്. കേള്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ റൂള്‍ 50 നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണു കാര്യങ്ങള്‍ പോകുന്നത്. പരിശോധിച്ചശേഷം വേണമെങ്കില്‍ അനുമതി നല്‍കുമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദാര്യത്തിനു വേണ്ടി കാത്തു നില്‍ക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം. കാലങ്ങളായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവകാശം സര്‍ക്കാരിനു മുന്നില്‍ പണയപ്പെടുത്തിയാല്‍ ജനം പ്രതിപക്ഷത്തെ വിചാരണ ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു തങ്ങള്‍ പറയുന്നതു കേള്‍ക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ പ്രതിപക്ഷം അതിനു തയാറല്ല.

ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ സിപിഎം ഗുണ്ടയെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ അയാളെ തല്ലി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചെന്നാണു പൊലീസിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. അയാളാണ് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ടാണ് അയാളെക്കൊണ്ടു കള്ളപ്പരാതി കൊടുപ്പിച്ചത്. നാട്ടില്‍ പൊലീസ് ഭരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിന് ഉദാഹരമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ല.

ധാര്‍ഷ്ട്യത്തില്‍നിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിന്‍മാറുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. സമരം നിയമസഭയ്ക്കു പുറത്തേക്കു കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണു പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാതിരിക്കാനുമാണു പ്രതിപക്ഷ അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നത്. എത്ര ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാലും മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒരു പരിപാടികളോടും സഹകരിക്കില്ലെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.



