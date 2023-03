വിഷമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമെന്ന ആ വാഗ്ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി മറന്നോ? ബ്രഹ്മപുരത്തെ പാളിച്ച മറയ്ക്കാൻ ‘ചൈനീസ് മോഡൽ’

‘അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കൂ’ എന്നാണ് എന്തു കാര്യത്തിലും സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ബ്രഹ്മപുരത്ത് വിഷപ്പുക ഉയർന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവർ കേട്ടതും മാഫിയ– അവിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കഥകൾ ആയിരുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതി വരെയെങ്കിലും അമേരിക്കയിലും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ‘കടമ’ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് മാഫിയകൾ ആയിരുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യർ അവിടെയും മുഖംതിരിക്കുകയും മൂക്കുപൊത്തുകയും ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ, ഇറ്റാലിയൻ ബന്ധമുള്ള കുപ്രസിദ്ധ സിസിലിയൻ മാഫിയ ആണ് ഈ ജോലി ചെയ്തത്. 1950കൾ മുതൽ 1990 അവസാനം വരെ അവർ മാലിന്യനീക്കം കൈകാര്യം ചെയ്തു.

പണമുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഒട്ടും മലിനമല്ല ഈ കൂമ്പാരങ്ങൾ. ബിസിനസ് പിടിക്കാൻ മത്സരമില്ല, വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കാം. അമേരിക്കയിലും ഇതൊക്കെയാണ് മാഫിയകളെ ആകർഷിച്ചത്. അവർ നടത്തിവന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളായ ലഹരിമരുന്നു കച്ചവടവും മനുഷ്യക്കടത്തുമൊക്കെ കടുത്ത നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. കണ്ണുവെട്ടിച്ചുവേണം ഓരോ ചുവടും നീക്കാൻ. അതേസമയം നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ബിസിനസ് നടത്തി പണം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് മാലിന്യം തുറന്നു നൽകുന്നത്. വൻ ലാഭമാണ്. ആകെ വേണ്ടത് കുറച്ചുവാഹനങ്ങളും ആളുകളും. ജോലിക്ക് ആകട്ടെ ക്ഷാമവുമില്ല. മാലിന്യം കൂടുകയല്ലാതെ കുറയുകയില്ല. ഇതൊരു മറ കൂടിയാണ്. വ്യവസായ മാലിന്യവും ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങളും രാസമാലിന്യങ്ങളും അടക്കം മനുഷ്യശരീരത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കൂമ്പാരത്തിൽ തള്ളാം. അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ മാഫിയകൾക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞും മാലിന്യനിർമാർജന കരാർ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇവർക്കു മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ വലിയ തുകയാണ് ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നതും.

അങ്ങനെയിരിക്കെ നിയമപരിജ്ഞാനവും കരളുറപ്പുമുള്ള ഒരു മേയർ വന്നു. 1994 മുതൽ 2001 വരെ മേയർ ആയിരുന്ന റൂഡി ജിയുലിയാനി. മാഫിയകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് റൂഡി സ്വീകരിച്ചത്. സിസിലിയൻ മാഫിയയെ ഒഴിവാക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ 1996ൽ അദ്ദേഹം നിയമമുണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭരണഘടന അവകാശം നൽകുന്നുവെന്ന് വാദിച്ച് മാഫിയ കോടതിയിൽ പോയി. വിജയിച്ചില്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കഥയും ഏറെ വ്യത്യസ്തമല്ല. 2008ൽ ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിൽ മാലിന്യം മലപോലെ വളർന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഒതുക്കാൻ സൈന്യത്തെ വിളിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ നാട് അടക്കി വാണിരുന്ന കമോറ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ മാഫിയ സംഘമാണ് അവിടെയും മാലിന്യനിർമാർജനം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ഡയോക്സിൻ പോലുള്ള വിഷം പുറന്തള്ളുമെന്നതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും തലവേദന തന്നെയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് പുനഃചംക്രമണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഇപ്പോഴും ദുർബലമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നിർമിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങളും കപ്പലിൽ കയറ്റി ദുർബല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകതന്നെ മാർഗം. ഈ ഗുണ്ടാപ്പണിയിലും മാഫിയകൾക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുമല്ലോ. ഏതാനും വർഷം മുൻപ് കൊച്ചിയിലും കപ്പലിൽ വന്നു, അത്തരത്തിൽ സൗജന്യമായുള്ള ‘മെഡിക്കൽ’ സാധനങ്ങൾ.

∙ അച്യുതമേനോൻ കണ്ട കാര്യം

എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ എംജി കോളജിലെ യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സി. അച്യുതമേനോൻ ആയിരുന്നു. മുന്നിലിരുന്ന വിദ്യാർഥികളോട് ഭാവിയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന 3 വെല്ലുവിളികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ വെല്ലുവിളികളെ അന്നവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഭാവി കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി അക്കമിട്ടുപറഞ്ഞ 3 വിഷയങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു. 1. വെള്ള ക്ഷാമം. 2. വൈദ്യുതി ക്ഷാമം. 3. മാലിന്യപ്രശ്നം. കേരളത്തിൽ വെള്ളത്തിന് മുട്ടുവരുമെന്ന് ആരും അന്ന് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം 100 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വിറ്റഴിയുന്നു. അത്രയും പ്ലാസ്റ്റികും ഒപ്പമെത്തുന്നു.

സി.അച്യുതമേനോൻ

ഇടുക്കി പദ്ധതി കമ്മിഷൻ ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു അത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ തീരെ കുറവും. അതിനാൽ വൈദ്യുതിക്ഷാമം വരുമെന്നും ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ മാലിന്യം, നിർമാർജനം എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കേണ്ട കാലവും ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാലിന്യപ്രശ്നവും ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അന്ന് വിചിത്രമായി തോന്നിയെങ്കിൽ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും അതു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ചിന്തിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നല്ലോ അച്യുതമേനോൻ. ആ പ്രസംഗത്തിന് സാക്ഷിയായ അന്നത്തെ വിദ്യാർഥി അക്കാര്യം ഇന്നും അദ്‌ഭുതത്തോടെയാണ് ഓർക്കുന്നത്.

അരനൂറ്റാണ്ടോളം നമ്മൾ പിന്നിട്ടു. 2018ൽ കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു: വരും തലമുറകൾക്ക് വിഷവാതകമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷവും ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ജൈവ മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിങ് പ്രവർത്തനരഹിതമായത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മാലിന്യമല കത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ സംവിധാനം തകരാറിലായിട്ട് ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യത്തെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയെന്ന് സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ച് സർക്കാരിനെ മുൾമുനയിൽ നി‍ർത്തുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ നിശബ്ദരാകുകയാണ്. മാലിന്യത്തെ വേർതിരിക്കാതെ ഒന്നിച്ചിട്ടുകൂട്ടി നാടിനെ നാറ്റിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്ന് ആരും സമ്മതിച്ചുതരില്ല.

∙ ബ്രഹ്മപുരം എങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമെത്തി?

പണമില്ല, പണമില്ല... എന്ന മുറവിളി മാലിന്യനിർമാർജന കാര്യത്തിലെങ്കിലും സത്യമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ മാലിന്യം ഒഴിവാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേതാണ്. അതിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര കേന്ദ്രഫണ്ട് നേരിട്ടു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യഥാസമയം അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹരിത കോടതി ഇടപെടും. രാജ്യത്ത് 3000ത്തോളം ഇടങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാലിന്യ നിർമാർജനം നടക്കുന്നു. അതു ഹരിത കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു. വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ കോടതി ഫൈൻ അടിക്കും. യഥാസമയം മാലിന്യസംസ്കരണം നടത്താത്തതിനാൽ കൊച്ചി കോർപറേഷന് ഹരിതട്രിബ്യൂണൽ പിഴവിധിച്ചു. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ട്വിസ്റ്റ്. കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ബയോമൈനിങ് നടത്താനായി 2019 ഓഗസ്റ്റ് 14നു കോർപറേഷൻ വിളിച്ച ആദ്യ ടെൻഡറിൽ ആരും പങ്കെടുത്തില്ലത്രേ. ഒക്ടോബർ 26നു റീടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈറോഡ് ആസ്ഥാനമായ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓട്ടമേഷൻ എന്ന കമ്പനി മാത്രം എത്തി. നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓട്ടമേഷനു കരാർ നൽകുന്ന കാര്യം 2020ലെ ആദ്യ മൂന്നു മാസങ്ങളിൽ ചേർന്ന കോർപറേഷന്റെ 6 കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്നാൽ തുക കൂടുതലാണെന്നും ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി എതിർത്തു. അതിനിടെയാണ് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വൻതുക പിഴ ചുമത്തിയത്. ഇതോടെ 2020 മാർച്ച് അഞ്ചിനു ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് സർക്കാർ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു. സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷനോടു (കെഎസ്ഐഡിസി) പുതിയ ടെൻഡർ വിളിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

കെഎസ്ഐഡിസി വിളിച്ച ടെൻഡർ വഴിയാണു ബ്രഹ്മപുരം ബയോമൈനിങ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ കമ്പനി വന്നത്. 15.71 കോടി രൂപയാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് 54.90 കോടി രൂപയും. കോർപറേഷൻ യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ 15.71 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയെ എതിർത്തവർ നിലപാട് മാറ്റി. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ 55 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ബ്രഹ്മപുരത്തു ബയോ മൈനിങ് നടത്താൻ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചു. ‘നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓട്ടമേഷൻ’ ക്വോട്ട് ചെയ്തത് ക്യുബിക് മീറ്ററിന് 597 രൂപയെങ്കിൽ 2021ൽ സോണ്ടയ്ക്കു കരാർ നൽകിയത് അതിന്റെ ഇരട്ടി തുകയ്ക്ക്– ക്യുബിക് മീറ്ററിന് 1155 രൂപ. പൊളിറ്റിക്കൽ മാഫിയയെ പ്രതിപക്ഷം കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മാലിന്യനിർമാർജന കാര്യത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കമ്പനികൾ എത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? നല്ലൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാർ പോലും ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമായിരിക്കും എന്നു രോഷംകൊണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയാണ്.

∙ അഴിമതി സാധ്യത എങ്ങനെ?

‘ഡൗൺ ടു എർത്ത്’ മാലിന്യനിർമാർജന രംഗത്തെ നല്ല കമ്പനികളെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭോപാൽ, ഇൻഡോർ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി നിർമിച്ച ഡോക്യുമെന്ററികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാം. അതേസമയം ബ്രഹ്മപുരത്തെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. മാലിന്യനിർമാർജനത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത കമ്പനികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടിച്ചുകയറുന്നത്? മെച്ചമുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. സ്വാധീനം ചെലുത്തി പണി ഏറ്റെടുത്തശേഷം ഇത് ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ വലുതാണ്, ശരിയാവില്ല എന്നു വാദിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. തുടർന്ന് ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്ന തുക കൂട്ടി വാങ്ങും. പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്. തുകയുടെ 25% പലരും ആദ്യം വാങ്ങും. അതേസമയം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ചു ശതമാനം തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി പിടിച്ചു വയ്ക്കും. പിഡബ്ല്യുഡി നിയമമാണ് ഇതിന് കാരണം. കൊല്ലത്തും കണ്ണൂരും ഇതേപോലെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ നിയമമാണ് വിലങ്ങുതടിയായത്. അതേസമയം സർക്കാർ നേരിട്ടായതിനാൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ആരോപണം. നല്ല കമ്പനികൾ പരസ്യമായി വരും, തട്ടിപ്പുകാർ വളഞ്ഞവഴിയും. ഇവിടെ വിവാദങ്ങൾ വന്നതിനു കാരണമിതാണ്.

∙ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ ഭരണാധികാരികൾ

കോവിഡ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലായിരുന്നു. വുഹാനിലെ ഡോ. ലി വെൻലിയാങ് ഇതിന്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി സഹപ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ തേടിവന്നത് പൊലീസ് ആയിരുന്നു. ഭീതി പരത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ചൈനയിൽ 2003 ൽ സാർസ് രോഗം പടരുന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ട, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൂടിയായിരുന്ന ഡോ. ജിയാങ് യാൻയോങ് പിന്നീട് വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് ജീവിച്ചത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കില്ലാത്തതിനാൽ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പത്തുദിവസത്തിലേറെ മാലിന്യമല നിന്നു കത്തിയിട്ടും ഭരണാധികാരികൾ മിണ്ടിയില്ല. ഇതേപ്പറ്റി വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ പേടിക്കും എന്ന ‘ചൈനീസ് മോഡൽ’ തന്നെയാകും അവരെയും ഭരിച്ചത്. രണ്ടാം ദിവസത്തെപ്പോലെയല്ല, ആറാം ദിവസമായപ്പോഴേയ്ക്കും തീ അണഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നാണ് തദ്ദേശമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വിഷവാതകമാണ് പുറത്തു വരിക എന്ന് നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി. അതോടെ നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിയിലേക്കായി ശ്രദ്ധ.

എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും ഇതൊരു ദുരന്തം ആണ് എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനകീയ സർക്കാരുകൾ തുറന്നുപറയേണ്ടതാണ്. എങ്കിലേ ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന മുൻകരുതലെടുക്കാനാവൂ. ദുരന്തമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറാണെന്ന് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഉണ്ടെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിനെയാണ് സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത്. പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം കൊച്ചിയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. സ്ഥിതിഗതികൾ ‘നിയന്ത്രണവിധേയ’മായത്രേ. രണ്ടാം തീയതിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ആറാം തീയതിയായപ്പോഴേക്കും എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

∙ അണയാത്ത തീ

ബ്രഹ്മപുരത്തു മാത്രം 9 തവണ തീപിടിത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019ലും 2020ലും ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായത്. എന്നിട്ടും തീയണയ്ക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് മറുപടി ആരെങ്കിലും പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാലങ്ങളായി കിടക്കുന്ന മാലിന്യം (ലെഗസി വേസ്റ്റ്) ആറ് ലക്ഷത്തോളം ടൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും 30 കൊല്ലത്തെ മാലിന്യം പോലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന. മാലിന്യത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ച് ക്യാപ്പ് ചെയ്യണം. ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മീഥെയ്നിൽനിന്ന് കറന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആധുനിക രീതി. 2019ൽ തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് അപകടകരമായ തോതിൽ ഡയോക്സിൻ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടതായി പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് മണ്ണ്, ജലം , വായു, ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഇവയിലെ വിഷസാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ആ നിർദേശം അട്ടിമറിച്ചെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നതെന്ന കാര്യം സർക്കാർ പുറത്തുപറയേണ്ടതല്ലേ?

കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തീപിടിച്ചത് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

∙ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം?

അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും നോക്കൂ എന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ വിലാസം ബുദ്ധിജീവികൾ പറയും. ബജറ്റുകളിൽ ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഭാരം കൂട്ടുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഈ വാദം. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാൾ നികുതിയാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കും. നികുതി എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാനാണ് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സത്യമാണ്. ചേരിയിൽ കിടക്കുന്നവർ മുതൽ അംബരചുംബികളിൽ താമസിക്കുന്നവർ വരെ നികുതി നൽകുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്ന മലയാളിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇതു ബാധകം തന്നെയാണ്. സർക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന മിൽമ പാലും കവറിൽ തന്നെയാണ് തരുന്നത്.

മാലിന്യം അതുണ്ടാക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന നിലപാട് ആധുനികമല്ല. അതൊരു ഒഴിഞ്ഞുമാറലാണ്. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനു കൂടി ചേർത്താണ് നികുതി നൽകുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ബാക്കി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന അറിവോ സാങ്കേതികവിദ്യയോ എല്ലാവരും സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും വിചിത്രമാണ്. അതിനുകൂടി വേറെ പണം ഈടാക്കിയാലും ആധുനിക രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ വേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം 11,449 ടൺ ഖരമാലിന്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

∙ ഉദാസീനത, പ്ലാസ്റ്റിക് തട്ടിപ്പ്

പ്ലാസ്റ്റിക് ജീർണിക്കാൻ ആയിരം വർഷം വരെ എടുക്കാം. കത്തിച്ചാൽ ഡയോക്സിൻ ഉണ്ടാവും. ‘ചിരഞ്ജീവികൾ’ എന്നാണ് ഡയോക്സിൻ എന്ന രാസസംയുക്തത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിളിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവയെ തുറന്നുവിട്ടാൽ തലമുറകളോളം അവർ നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത്, നിരോധനവും വേണം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൽനിന്ന് തലയൂരുന്നതു പോലെ ഉദാസീന നടപടികളുണ്ടായത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2019 നവംബർ 27ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതേ വർഷം ഡിസംബർ 17ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലൂടെ നോൺ വൂവൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു. നോൺ വൂവൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ജീർണിച്ചുപോകും എന്നിവയാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ അധികാരവും കേന്ദ്രസർക്കാരിനേ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി കേരളത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഇതിന്റെ മറപിടിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ തന്നെയാണ് ‘ഇനിയൊരു ബ്രഹ്മപുരം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ’ സമഗ്ര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതും.

ഏപ്രിൽ 10നു മുൻപ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. തദ്ദേശ വകുപ്പും തൊഴിലുറപ്പിലെ പങ്കാളികളും എല്ലാം ഈ കർമപദ്ധതിക്കായി ഇറങ്ങും. ഹരിത കർമ സേനയെ എല്ലാ വാർഡിലും സജ്ജമാക്കും. അങ്ങനെ മേയ് ഒന്നോടെ നൂറുശതമാനം മാലിന്യങ്ങളും തരംതിരിക്കും. ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ അവ മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ എത്തിക്കുന്നതായി ഉറപ്പുവരുത്തും. സർക്കാരിന്റെ ഉദാസീനതയുടെ വാലിൽ ബ്രഹ്മപുരത്തു നിന്ന് തീപടരുമെന്നു തന്നെ ആഗ്രഹിക്കണം.

∙ ഇല്ലേ സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾ!

ഇൻഡോർ നഗരത്തിൽ മാലിന്യമല ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടം ഇന്ന് മനോഹരമായ ഉദ്യാനമാണ്. ചിട്ടയായ, നിയമാധിഷ്ഠിതമായ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയാണ് ഇൻഡോർ ക്ലീൻ ആയത്. മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതോ അതിനു വേണ്ട പണമില്ലാത്തതോ അല്ല പ്രശ്നമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. അഴിമതിയും ഭരണപരാജയവും തന്നെയാണ് വില്ലൻ. കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യത്തിൽനിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി അപ്രായോഗികവും ഫലം ചെയ്യാത്തതുമാണെന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പിൻവാങ്ങാത്തതിന് മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്യാതെ ഹോട്ടലുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും നിർമിക്കുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടവർ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഇതു തന്നെയാണ് ഉത്തരം.

സിഎൻഎൻ അടക്കമുള്ള വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ തീമലയെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്നത് ടൂറിസത്തിന്റെ നാടുകൂടിയായ കേരളത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതു തന്നെയാണ്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഒരു മലയാളി കേരളത്തിലെത്തിയെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊപ്പം ദുർഗന്ധമലയും അയാൾക്ക് പുതുമയായിരിക്കും. പുതിയ പരിഷ്കാരമായി വന്ന ഹൗസ്ബോട്ടിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കായൽപ്പരപ്പിൽ ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. 2050 ആകുമ്പോഴേയ്ക്ക് കടലിൽ ജീവികളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുമെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സത്യമായതാകും ഓളപ്പരപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുക.

English Summary: Analyzing the Politics of Waste Management in the Backdrop of the Brahmapuram Fire Incident