മകളുടെ വിവാഹം: റിപ്പർ ജയാനന്ദന് പരോൾ; പൊലീസ് കാവലിൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കൊടുംകുറ്റവാളി റിപ്പർ ജയാനന്ദന് പരോൾ അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് ഹൈക്കോടതി പരോൾ അനുവദിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസം രാവിലെ ഒൻപതു മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെയാകും ജയാനന്ദൻ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണു ജയാനന്ദൻ. പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ ദേവകി എന്ന സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ജയാനന്ദൻ, സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നു ശിക്ഷ ഇളവു ലഭിച്ചു ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുകയാണിപ്പോൾ. കൂർത്ത ആയുധങ്ങളുപയോഗിച്ചു സ്‌ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ആഭരണ മോഷണമാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ഏഴു കേസിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കുറ്റവിമുക്‌തനായി.

പുത്തൻവേലിക്കര കൊലപാതകത്തിനു പുറമേ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മാള പുളിപ്പറമ്പിൽ പഞ്ഞിക്കാരൻ ജോസ് (42), മാള പള്ളിപ്പുറം കളത്തിപ്പറമ്പിൽ നബീസ (58), മരുമകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് സ്വദേശിനി ഫൗസിയ (22), പെരിഞ്ഞനം കുറ്റിലകടവിലെ വ്യാപാരി കളപ്പുരയ്‌ക്കൽ സഹദേവൻ (62), ഭാര്യ നിർമല (54), എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ ടൗണിലെ ബവ്‌റിജസ് കോർപറേഷന്റെ ചില്ലറ വിൽപനശാല ജീവനക്കാരൻ നന്ത്യാട്ടുകുന്നം അച്ചൻചേരിൽ സുഭാഷകൻ (53) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുകളിലും ജയാനന്ദനായിരുന്നു പ്രതിസ്‌ഥാനത്ത്.

ഇതിനിടെ, പോണേക്കര ശ്രീക‍ൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം എഴുപത്തിനാലുകാരിയെയും ബന്ധുവായ നാരായണ അയ്യരെയും (60) തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ 2021 ഡിസംബറിൽ റിപ്പർ ജയാനന്ദനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2004 മേയ് 30നായിരുന്നു കൊലപാതകം. കൊല നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്നു ജയാനന്ദൻ 44 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 15 ഗ്രാം വെള്ളി നാണയവും കവർന്നിരുന്നു. വയോധികയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പോണേക്കര കൊലപാതക വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ സഹതടവുകാരുമായി പങ്കുവച്ചതാണു കേസിനു തുമ്പായത്.

ഇതിനിടെ രണ്ടു തവണ ജയിൽ ചാടിയും റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 2013ൽ പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രൽ ജയിലിൽനിന്നാണ് ആദ്യം ജയിൽ ചാടിയത്. രാത്രി സെല്ലിന്റെ പൂട്ട് ആക്‌സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അറത്തുമാറ്റിയാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വിവരം പെട്ടെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ സെല്ലിൽ തലയിണയും കിടക്കയും മനുഷ്യാകൃതിയിൽ വച്ചിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ജയിൽ വളപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുളയും മറ്റു തടികളും തുണികൊണ്ടു കൂട്ടിക്കെട്ടി ഏണി ഉണ്ടാക്കിയാണു ജയിലിന്റെ മതിൽ ചാടിയത്.

പൂജപ്പുരയിൽനിന്നു ചാടുന്നതിനു 3 വർഷം മുൻപു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽനിന്നും ജയാനന്ദൻ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അഴികൾക്കിടയിലൂടെ കടക്കാൻ പട്ടിണി കിടന്നു മെലിഞ്ഞാണ് അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. കണ്ണൂരിൽ ചാടിയപ്പോഴും സഹായത്തിന് സഹതടവുകാരനെയും കൂട്ടി.



English Summary: HC allows plea to release Ripper Jayanandan on parole for daughter’s wedding