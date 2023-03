യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കും

ന്യൂഡല്‍ഹി/വാഷിങ്ടന്‍∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ജൂണില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുഎസില്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിന്നര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് വെല്ലുവിളി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ബൈഡന്‍ അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. തീയതിയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

മേയില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ വച്ച് ക്വാഡ് സമ്മേളനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോയ്ക്ക് ബൈഡന്‍ ഡിസംബറില്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിന്നര്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റിനായി ഏപ്രില്‍ 26-ന് അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറില്‍ ജി20 നേതാക്കള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്ത്യ ആതിഥ്യമരുളുകയാണ്. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശം മുഖ്യ ചര്‍ച്ചാവിഷയം ആകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുട്ടിന്‍ എത്തുമോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

യുഎസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ മോദി യുഎസ് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കൃത്യം തീയതി നിശ്ചയിക്കാന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു. യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത യോഗത്തെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ജി 20 അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഈ വര്‍ഷം മോദിക്ക് നിരവധി പരിപാടികളുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജി 20 ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രത്തലവന്‍മാര്‍ അതില്‍ പങ്കെടുക്കും. പ്രതിരോധ, സാങ്കേതിക മേഖലകളില്‍ സഹകരണം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും യുഎസ് സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക് സള്ളിവനും വാഷിങ്ടനില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു.

English Summary: President Biden May Host PM Modi For A State Dinner This Summer: Report