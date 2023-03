പാലക്കാട്∙ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ആർഎസ്എസ് ഏജന്റുമാരുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഇതിനു തെളിവാണ്. രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയമസഭ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ബോധപൂർവം സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പാലക്കാട് പറഞ്ഞു.

‘കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നത് ബിജെപിയുടെ അജണ്ടയാണ്. ആ അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ എന്തു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ബിജെപിയായി മാറാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു സഹായകരമാകുന്ന നിലപാടാണ് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.’–റിയാസ് പറഞ്ഞു.

