മുൻ പൊലീസുകാരൻ, അധ്യാപകൻ, 'സീരിയൽ കില്ലർ' കാമുകൻ; ഭീതിയൊഴിഞ്ഞ് ബെംഗളൂരു?

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ‘ഇന്ത്യൻ പ്രി‍ഡേറ്റർ: ബീസ്റ്റ് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ’ എന്ന ക്രൈം സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. ഉമേഷ് റെ‍ഡ്ഡി എന്ന മുൻ സൈനിക, പൊലീസുകാരൻ രാജ്യത്തെതന്നെ ഞെട്ടിച്ച സീരിയൽ കില്ലറായി മാറിയതിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണിത്. 20 സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ കാത്തു കഴിയുന്ന ‘സയനൈഡ്’ മോഹൻ എന്ന മുൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമുണ്ട്, അതും കർണാടകയിലാണ്. ഇയാളുടെ ജീവിതകഥയും സിനിമയായും പരമ്പരയായുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ സീരിയൽ കില്ലർമാരുടെ ജീവിതം സിനിമയും ഇപ്പോൾ പരമ്പരയായും പുറത്തിറങ്ങുന്നു. മോഹൻലാലും നാസറും അഭിനയിച്ച, 1990ൽ ഇറങ്ങിയ ‌‘മുഖം’ ഈയൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ മലയാള സിനിമയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സിനിമകളിലൂടെയും മറ്റും എത്തുന്നതോടെയാണ് കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ഭീകരത പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കർണാടകയും ഏതാനും ദിവസം മുൻപു വരെ അത്തരമൊരു ‘സീരിയൽ കില്ലർ’ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. മൂന്നു മാസത്തിനിടയിൽ മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകത്തിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സംശയമുന സീരിയൽ കില്ലർക്കു നേരെ നീണ്ടത്. മൂന്നെണ്ണവും എല്ലാ വിധത്തിലും സാദൃശ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറുടെ സാന്നിധ്യം പൊലീസും സംശയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയേയും പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടി അടുത്തിരിക്കെ, ഇത്തരമൊരു സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായും മാറിയിരുന്നു.



ബെംഗളൂരുവിലെ എസ്എംവിടി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിൽ വീപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ.

∙ ഭീതിയുണർത്തി ആ നീല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗളുരുവിലെ സർ എം.വിശ്വേശ്വരയ്യ (എസ്എംവി) ടെർമിനലില്‍‌ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഴുകിയ മൃതദേഹം നീല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിനകത്ത് റെയിൽവേ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സീരിയൽ കില്ലർ സംശയം ഉയർന്നത്. ടെർമിനലിലും പരിസരത്തും ദുർഗന്ധം പരന്നതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുപ്പിച്ച് മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നതിനാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരേ ആൾ തന്നെയാണോ എന്നാ‌യിരുന്നു പൊലീസ് സംശയം. ഇതിനു മുൻപ് ജനുവരി നാലിനാണ് 20 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം യശ്വന്ത്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നിൽ നീല ഡ്രമ്മിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. 2022 ഡിസംബർ ആറിനാണ് മറ്റൊരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. ബംഗാരപ്പേട്ട്–ബയ്യപ്പനഹള്ളി എസ്എംവി ടെർമിനൽ മെമുവിലെ ബോഗിയിലായിരുന്നു ആ മൃതദേഹം. മറ്റു ചരക്കുകൾക്കൊപ്പം മഞ്ഞ ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഈ മൃതദേഹം കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും പൊലീസിന് ഇതുവരെ തുമ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കൂടി ‌ലഭിച്ചത്.

കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല, ആന്ധ്ര പ്രദേശിലേക്കു കൂടി നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ഈ കൊലപാതക പരമ്പര എന്ന സംശയമായിരുന്നു പൊലീസിന്. കാരണം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ദേശീയപാത 40ൽനിന്ന് 25–35 പ്രായപരിധിയിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കുത്തിനിറച്ച ഒരു നീല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രം ആന്ധ്രയിലെ കുർനൂ‍ർ ജില്ലയിൽ ഒർവക്കൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്ത്രീയുടെ വായും കൈകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം സമാനമായ കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല.

വീപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പൊലീസുകാരൻ (ചിത്രം: Video Screengrab)

കർണാടകത്തിൽ‌ തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതോടെ കുർണൂലിലെ കേസും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മറ്റെവിടെയോ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നീല പ്ലാസ്റ്റക് ഡ്രമ്മിൽ കുത്തി നിറച്ച് വേറൊരിടത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവായുള്ളത് എന്നതിനാലായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടു കേസുകളിലും കഴുത്തു ഞെരിച്ചാണ് കൊലപാതകമെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയില്ല. അതിനിടെയാണ് അടുത്ത മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തിയത്. ആന്ധ്രയിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് മുൻപ് സമാനസാഹചര്യത്തിലൊരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പി. റിഷിവർധൻ എന്നൊരാൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിലാണ് 2021 മേയിൽ നില പ്ലാസ്റ്റിക് ‍ഡ്രമ്മിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം അറസ്റ്റിലായ റിഷിവർധൻ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്.

∙ തുമ്പുണ്ടാക്കി പൊലീസ്, ഭീതിയൊഴിഞ്ഞു

സീരിയൽ കില്ലറുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പരന്നതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായും ഇത് വളർന്നു. മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് അടുത്തിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സുര്‍ജെവാല ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കർണാടകത്തിലെ ക്രമസമാധാന പാലനം തകർന്നു കിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുൻ കേസുകളിലൊന്നും കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പൊലീസ് ഇതോടെ ഉണർന്നു. കേസന്വേഷണത്തിന് വേഗത കൂടി. തുടർന്നാണ് കേസിലെ നിർണായക വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്.

സിസി ടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മൂന്നു പേർ ഒരു നീല ഡ്രം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റെയിൽസ്റ്റേഷന്റെ വാതിൽക്കൽ വയ്ക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മൂന്നു പേരും പിടിയിലായി. ബിഹാറിലെ അരാരിയയിൽനിന്ന് ഭർത്താവായ അഫ്രോസിനെ വിട്ട് ബന്ധുവായ ചെറുപ്പക്കാരനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വന്ന തമന്ന എന്ന യുവതിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടത്തി. അഫ്രോസിന്റെ സഹോദരൻ കമാലും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തമന്നയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുമായി ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും അതിനാൽ ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ സീരിയൽ കില്ലർ അല്ല എന്നുമാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ കൊലപാതകശേഷം ട്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്നതോ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ട്രെയിൻ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? മെമു ട്രയിനിൽ‌നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹമാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ട്രെയിനിൽതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒന്ന്. ആ മൃതദേഹവും സ്റ്റേഷനിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കാത്തതിനാൽ ട്രെയിനിൽതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റേഷനുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെത്തന്നെ ദൂരെ എവിടെയോനിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പൊലീസ് കാണുന്നത്.

മെമു ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതദേഹം അതിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എസി മെക്കാനിക്കാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. കോലാറിലെ കൊറോമാണ്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയപ്പോൾതന്നെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വലിയൊരു പായ്ക്കറ്റ് താനിരുന്ന സീറ്റിനടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇയാൾ പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും യാത്രക്കാരുടെയായിരിക്കും അതെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ‌രാത്രി 11 മണിക്ക് ട്രെയിൻ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയിട്ടും ആരും ഇതെടുക്കാൻ വരാതിരുന്നതോടെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന മെക്കാനിക്കിന് സംശയമായി. യാത്രക്കാർ എല്ലാവരും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഇയാൾ റെയിൽവേ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് നാലോ അഞ്ചോ ബ്ലാങ്കറ്റുകളും അത്രയളവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുംകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ 35 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. പഴങ്ങളും പൂക്കളുമൊക്കെ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മൃതദേഹം പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഈ അന്വേഷണവും എവിടെയും എത്തിയില്ല.

∙ പൊലീസുകാരനിൽനിന്ന് സീരിയൽ കില്ലറിലേക്ക്

രാജ്യത്തെതന്നെ ഞെട്ടിച്ച സീരിയൽ കില്ലർ ഉമേഷ് റെഡ്ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 1996 മുതൽ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അറസ്റ്റിലായ 2002 വരെ 18 സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇയാൾ സമ്മതിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇയാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നത് പൊലീസ് തന്നെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉമേഷ് റെഡ‍്ഡി (ഫയൽ ചിത്രം)

1969ൽ കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗ ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ഉമേഷ് 1996ൽ സിആർപിഎഫിൽ ചേർന്നു. കശ്മീരിലായിരുന്നു ആദ്യം പോസ്റ്റിങ്. ഇവിടെ വച്ച് ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്ന് അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും പിന്നീട് രക്ഷപെട്ട ഉമേഷ് ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ തിരിച്ചെത്തി ‍ഡിസ്ട്രിക്ട് ആംഡ് റിസർവിൽ കോൺസ്റ്റബിളായി ചേർന്നു. അക്കാലത്ത് ഇവരുടെയൊന്നും പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് ഉമേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രദുർഗയിൽ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാളെ കല്ലു കൊണ്ടിടിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. വൈകാതെ ഇയാൾ ചിത്രദുർഗയിൽ തന്നെ 16 വയസുള്ള മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി 1997 ജനുവരിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിനിടെ ഉമേഷിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ആദ്യമായി അറസ്റ്റിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ സർവീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നാൽ ഇയാൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ടു.

കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 18 കൊലപാതക കേസുകളും 20 ബലാത്സംഗ കേസുകളുമാണ് 2002–ൽ പിടിയിലാകുമ്പോൾ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചത്. ഇതിനിടെ പിടിയിലായിരുന്നെങ്കിലും അഞ്ചു തവണ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബലാത്സംഗത്തിനു ശേഷം സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഇയാൾ അവിടെയുള്ള വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിക്കും. മോഷണശ്രമമാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനായിരുന്നു ഇത്. കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിക്കുന്നതും അത് ധരിക്കുന്നതുമടക്കമുള്ള മനോവൈകൃതങ്ങളും ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഒരു ബെംഗളൂരു കോടതി 2006–ൽ ഇയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. 2012–ൽ ഇയാളുടെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി. വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഹർജി 2021–ൽ ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇയാളുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദു ചെയ്ത് 30 കൊല്ലത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. 18 കൊലപാതക കേസുകളിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിലാണ് ഇതുവരെ ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

∙ 20 സ്ത്രീകളുടെ ജീവനെടുത്ത മുൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകന്‍

കര്‍ണാടകത്തെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു സീരിയൽ കില്ലറാണ് ‘സയനൈഡ്’ മോഹൻ എന്ന പ്രഫ. മോഹൻ എന്ന മോഹൻ കുമാർ. ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനിൽനിന്ന് 20 സ്ത്രീകളെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ വധശിക്ഷ കാത്തു കഴിയുന്നയാൾ. ഇയാളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളിയായ രാജേഷ് ടച്ച്‌‍റിവർ ‘സയനൈഡ്’ എന്ന പേരിൽ തെലുങ്ക് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിൽ സിനിമ ഒരുക്കുന്നതായ വാർത്തകൾ നേരത്തേ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കാസർകോടുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു മോഹൻ കുമാർ. 2004 മുതൽ അഞ്ചു വർഷംെകാണ്ട് 20 സ്ത്രീകളെയാണ് ഇയാൾ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സയനൈഡ് മോഹൻ (ചിത്രം – ANI)

പാവപ്പെട്ടവരും വിവാഹ പ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരും വിധവകളുമൊക്കെയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രധാന ഇരകൾ. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഇവരെ സമീപിക്കുകയും ക്രമേണ അടുപ്പത്തിലാകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ക്രമേണ വിവാഹക്കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തും. സ്ത്രീധനം കൂടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതോടെ വിവാഹം ഉറയ്ക്കും. സ്ത്രീകൾ അല്ലാതെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാരുമായും ബന്ധം വയ്ക്കാതിരിക്കാനും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനും മറ്റും ഇയാൾ സ്ത്രീകളെ ക്ഷണിക്കും. കൈയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുമൊക്കെയായി വരാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. മാന്യമായ, നല്ല പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് ഇയാളെ മിക്കവരും വിശ്വസിച്ചു.

മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്കായിരിക്കും പലപ്പോഴും യാത്ര. തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളുടെ അടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കും. രാത്രി അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പിറ്റേന്നു ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് പോകുന്നതു വഴിയോ അതിനു ശേഷമോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന സമയത്ത് സയനൈഡ് ചേർത്ത ഗുളിക നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. ഗർഭനിരോധനത്തിനുള്ള ഗുളിക എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഈ ഗുളിക കഴിച്ചാലുടൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുമെന്നും അതിനാൽ മൂത്രപ്പുരയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് വേണം കഴിക്കാൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. സയനൈഡ് ചേർത്ത ഗുളിക കഴിക്കുന്നതോടെ സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു വീഴുകയും ഇയാൾ ലോഡ്ജിലെത്തി ആഭരണങ്ങളും കൈക്കലാക്കി അടുത്ത ബസ് പിടിച്ച് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യും. തുടർന്നാണ് അടുത്ത ഇരയെ തേടുന്നത്.

2009–ൽ ഇത്തരത്തില്‍ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാതായ സംഭവം മേഖലയിലാകെ വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് വന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. അതിനു മുൻപ് മൂത്രപ്പുരയിലും മറ്റും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹം അജ്ഞാത മൃതദേഹം എന്നു തീർപ്പാക്കി സംസ്കരിക്കാറാണു പതിവ്. പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷിച്ചു വരാതിരുന്നതും ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ വൈകുന്നതുമെല്ലാം കാരണം, മരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ 2009–ൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാതായതോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ് ഇവരുടെ നമ്പരിലേക്കു വന്ന ഫോൺവിളികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അത് എത്തിച്ചത്, കാണാതായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലാണ്. അവിടെനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ. താൻ ഇരകളാക്കിയിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറായിരുന്നു അടുത്ത ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി മോഹൻ കുമാറിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. രണ്ടു ഭാര്യമാരിലായി നാലു കുട്ടികളും ഇയാൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയുണ്ടെന്ന് തമ്മിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. മോഹൻ കുമാറിന് വിചാരണക്കോടതി നൽ‌കിയത് വധശിക്ഷയായിരുന്നു. ഇതു പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചു.

∙ കാമുകിക്കു വേണ്ടിയൊരു പ്രതികാരം

മറ്റൊരു സീരിയൽ കില്ലറെ അടുത്തിടെ കർണാടക പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ച ടി. സിദ്ദലിംഗപ്പ എന്ന 35–കാരനെ 2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിയിലാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ കാമുകി എന്നവകാശപ്പെട്ട ചന്ദ്രകല എന്ന സ്ത്രീയും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ബ‌െംഗളൂരുവിലും മൈസൂരിലുമായി മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇയാളുടെ പട്ടികയിൽ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടതായ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പോലിസ് പറയുന്നു. ഇതിലൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പിടിയിലായത്.

ടി. സിദ്ദലിംഗപ്പയും കാമുകിയും (ഫയൽ ചിത്രം)

2022 ജൂണിൽ, രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അരയ്ക്കു താഴെയുള്ള ഭാഗം മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിൽ 25 കിമീ അകലത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാരാണെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസിനായില്ല. തുടർന്ന് ഒൻപത് സംഘങ്ങളായി 45 അംഗങ്ങളുടെ ടീം രൂപീകരിച്ച പൊലീസ് കാണാതായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. രണ്ടു മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിലൊരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരുടെ ഫോൺ രേഖകളാണ് സിദ്ദലിംഗപ്പയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വൈകാതെ ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായി. എന്നാൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രകലയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി ഇടുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനു പൊലീസ് പറയുന്ന കാരണം, ചന്ദ്രകല ജീവനോടെ ഇരുന്നാൽ താൻ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ പുറത്താകുമോ എന്ന ഭയമാണ് എന്നാണ്.

കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി ഇയാളുടെ മൊഴി പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായ ചന്ദ്രകലയും സിദ്ദലിംഗപ്പയും ഇഷ്ടത്തിലായി. താൻ ഇത്തരമൊരു തൊഴിലിൽ എത്താൻ കാരണം ഏതാനും സ്ത്രീകളാണെന്ന് ചന്ദ്രകല ഇയാളോട് പറഞ്ഞു. ഇവരോട് പ്രതികാരം വീട്ടാനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിലാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രണം െചയ്തതും നടപ്പാക്കിയതും. ഇത്തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ട അഞ്ചു പേരുടെ പട്ടികയും ഇവർ തയാറാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ശരീര ഭാഗങ്ങൾ പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നു കണ്ടെത്തില്ലെന്നും തന്നിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തില്ലെന്നുമാണ് ഇവർ കരുതിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

