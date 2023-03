‘അനുചിതം, അംഗത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു’: ഷാഫി പറമ്പിൽ തോൽക്കുമെന്ന പരാമർശം പിൻവലിച്ച് സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിൽവച്ച് കോൺഗ്രസ് അംഗം ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ. ‘അനുചിതമായ പരാമർശം അംഗത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചതായി മനസിലാക്കുന്നു. ബോധപൂർവമല്ലാതെ നടത്തിയ പരാമർ‌ശം പിൻവലിക്കുന്നു. പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽനിന്ന് നീക്കുന്നു’–സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരെ പൊലീസ് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്.

നിയമസഭയിൽ ബഹളം വച്ച പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ, ഷാഫി പറമ്പിൽ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട്ട് തോൽക്കും എന്ന തരത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് സ്പീക്കർ പിൻവലിച്ചത്. ആ പരാമർശം അംഗത്തെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും അനുചിതമായിപ്പോയെന്നും സമ്മതിച്ചാണ് പിൻവലിക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ നിയമസഭയിൽ റൂളിങ് നൽകിയത്.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസുകൾ അനുവദിക്കാത്തതെന്ന ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ചെയറിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പാർലമെന്ററി മര്യാദകൾ ഇരുപക്ഷവും പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ സമാന്തര സമ്മേളനം ചേർന്നതും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. സഭയിലെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചും സഭാ ടിവിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകും. കേസുകളിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാകും. സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചതും അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടായതും തീർത്തും നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ആരുടെയും ഒരു അവകാശവും സ്പീക്കർ കവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

∙ ‘ഷാഫി തോൽക്കും’

നേരത്തെ, മാർച്ച് 14ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിൽ ബാനറുമായി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ അടുത്ത തവണ തോൽക്കുമെന്ന പരാമർശം സ്പീക്കർ നടത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളിൽ പലരും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചവരാണെന്നു പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ അടുത്ത തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരെ പൊലീസ് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്. എൻ.ജയരാജിനെ സ്പീക്കർ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിനായി ക്ഷണിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം ബാനർ ഉയർത്തിയതിനാൽ സ്പീക്കറെ കാണാനാകുന്നില്ലെന്ന് ജയരാജ് പറഞ്ഞു. ഡയസിനു മുന്നിൽ ബാനർ ഉയർത്തിയതിനാൽ മുഖം കാണാനാകുന്നില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

‘ടി.ജെ.വിനോദ് എറണാകുളത്തെ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. മുഖം മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാനർ പിടിക്കരുത്. ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യമുണ്ടായാൽ മതി. മഹേഷ്, കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ട്. റോജി ഇത് അങ്കമാലിയിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ചെറിയ മാർജിനിലാണ് പലരും ജയിച്ചത്. ചാലക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. 16–ാം സഭയിൽ വരേണ്ടതാണ്. വെറുതേ ഇമേജ് മോശമാക്കരുത്. എല്ലാവരും ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചവരാണ്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഷാഫി, അടുത്ത തവണ തോൽക്കും.അവിടെ തോൽക്കും’– അന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

