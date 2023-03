ചങ്ങരംകുളത്ത് കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചു; ഉത്സവം കണ്ടു മടങ്ങുകയായിരുന്ന രണ്ടു പേർ മരിച്ചു

ചങ്ങരംകുളം ∙ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കോലിക്കരയിൽ കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു.കോലിക്കര സ്വദേശികളായ വടക്കത്ത് വളപ്പിൽ ബാവയുടെ മകൻ ഫാസിൽ (33), നൂലിയിൽ മജീദിന്റെ മകൻ അൽതാഫ് (24) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം.

ഒതളൂരിൽ ഉത്സവം കണ്ടു മടങ്ങിവരികയായിരുന്ന യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വഴിയാത്രക്കാരും ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ചങ്ങരംകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്നു രാവിലെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും.

