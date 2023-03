തിരുവനന്തപുരം ∙ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ബെനാമി തൊഴിലാളികളും. തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചലില്‍ ദുബായിലുള്ളയാള്‍ വരെ തൊഴിലുറപ്പു ജോലി ചെയ്തെന്നു കാണിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തു. സ്വകാര്യ കരാറുകാരന്‍ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ വച്ച് നടത്തിയ ജോലിയുടെ പണമാണ് വ്യാജ തൊഴിലാളികളുടെ പേരില്‍ മാറിയതെന്ന് മനോരമ ന്യൂസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. യഥാര്‍ത്ഥ തൊഴിലാളികള്‍ ജോലി നിഷേധിച്ചാണ് കരാറുകാര്‍ പണം ‌കൊയ്യുന്നത്.

English Summary: Worker in Dubai also granted money in MGNREGA