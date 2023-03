സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കവർച്ച; അറസ്റ്റ്

പാലക്കാട്∙ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്നും സ്വർണവും പണവും കവർന്ന കേസിൽ യുവാവും സഹായികളും അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി ബൈജു, സുഹൃത്തുക്കളായ സുനി, സുശാന്ത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് സ്വന്തം വീട് കുത്തിത്തുറന്നതെന്നാണ് ബൈജുവിന്റെ മൊഴി. പാലക്കാട് ഹേമാംബിക നഗർ പൊലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ബൈജു വീട്ടുകാരുമായി ചേർച്ചയിലായിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാർ വീട് പൂട്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനു പോയതിനു പിന്നാലെയാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. സഹോദരിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വീട്ടില്‍ ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. മടങ്ങി വരുന്ന സമയം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി. ഓട് പൊളിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയായിരുന്നു കവർച്ച. അലമാരകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണവും പണവും കൈക്കലാക്കി. അന്വേഷണം വഴി തെറ്റിക്കുന്നതിനായി മുളക് പൊടി വിതറി. വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാരി വലിച്ചിട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ടു.

വീടിന് സമീപത്തുനിന്നാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർ കവർച്ചാ വിവരം അറിഞ്ഞത്. പിന്നാലെ ഹേമാംബിക പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ബൈജുവിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായി. തുടർന്ന് തന്ത്രപൂർവം വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കവർച്ചയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണവും പണവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.



English Summary: Youth and Friends Arrested for Robbing own house in Palakkad