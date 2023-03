ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ശിക്ഷായിളവു നൽകി മോചിപ്പിച്ച 11 പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഗുജറാത്തിലെ സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ ബിജെപി എംപിക്കും എംഎൽഎയ്‌ക്കുമൊപ്പം വേദിയിൽ. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ ഇളവു നൽകി വിട്ടയച്ച ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ്, ശനിയാഴ്ച പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ വേദി പങ്കിട്ടത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

ഗുജറാത്തിലെ ദാഹോദ് ജില്ലയിലെ കർമാഡി ഗ്രാമത്തിൽ മാർച്ച് 25ന് നടന്ന ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലാണ് ബിൽക്കീസ് ബാനു വധക്കേസിലെ പ്രതി ഷൈലേഷ് ചിമൻലാൽ ഭട്ട്, ബിജെപി എംപി ജസ‌്വന്ത് സിങ് ഭാഭർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും എംഎൽഎയുമായ സൈലേഷ് ഭാഭർ എന്നിവർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടത്. ഇരുവർക്കുമൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്ത ഷൈലേഷ്, പൂജയിലും പങ്കെടുത്തു. നേതാക്കൾ ഷൈലേഷിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

2002 ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ ബിൽക്കീസ് ബാനുവിനെ സംഘംചേർന്നു പീഡിപ്പിക്കുകയും 3 വയസ്സുള്ള മകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 15നാണു മോചിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ നവംബർ 30 ന് ബിൽക്കീസ് ബാനു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്ത്, 2002 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ഗർഭിണിയായിരുന്ന ബിൽക്കീസിനെ അക്രമിസംഘം പീഡിപ്പിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദിനടുത്ത് റന്ധിക്പുരിലെ ആക്രമണത്തിൽ ബിൽക്കീസിന്റെ 3 വയസ്സുള്ള മകൾ ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 7 സ്ത്രീകൾ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. തന്റെ മകളെ ഭിത്തിയിലടിച്ചു കൊല്ലുന്നതു കണ്ടെന്നു ബിൽക്കീസ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

