തൃശൂർ ∙ നടത്തറ സിഗ്നലിൽ ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. എരവിമംഗലം തുരുത്ത്യാഴത്ത് മന ശങ്കരൻ നമ്പൂതിയുടെ മകൻ സോമനാഥൻ (58) ആണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടിനായിരുന്നു അപകടം. സംഭവത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവറായ നെൻമാറ കാവുങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ (54) ഒല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. സോമനാഥന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീട്ടിൽ നടക്കും.

English Summary: Scooter Rider Dies After Being Hit By Lorry In Thrissur