സമര ഗേറ്റിലേക്ക് ഇനി സമരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്?; സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോർത്ത് ഗേറ്റ് നാളെ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമര ഗേറ്റ് നാളെ തുറക്കും. നോർത്ത് ഗേറ്റ് മൂന്നു വർഷം മുൻപാണ് അടച്ചത്. നവീകരണത്തിന്റെ പേരിലടച്ച ഗേറ്റ് കോവിഡ് കടുത്തതോടെ സ്ഥിരമായി അടച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമായതു ഗെയ്റ്റ് തുറക്കുന്നത് വൈകിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏതു സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സർക്കാരിനെതിരെ സമരങ്ങളുമായി എത്തുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു നോർത്ത് ഗേറ്റായ സമര ഗേറ്റ്. നിയമസഭാ സമരങ്ങളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴാണ് സമരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത്. അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് എത്തുന്നവർ വരെ ഇവരിലുണ്ട്. ഗേറ്റ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതോടെ സമരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്.

English Summary: Kerala Secretariat North Gate (Samara Gate) is to be opened on Wednesday