ഉമേഷ് പാലിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ; ആതിഖ് അഹമ്മദിനും മറ്റു രണ്ടു പേർക്കും ജീവപര്യന്തം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിഎസ്പി എംഎൽഎ രാജു പാലിന്റെ കൊലപാതകക്കേസിൽ സാക്ഷിയായിരുന്ന ഉമേഷ് പാലിനെ 2006ൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തിയ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവനും മുൻ എംപിയുമായ ആതിഖ് അഹമ്മദിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രയാഗ്‌രാജ് കോടതി. ആതിഖ് അഹമ്മദിനു പുറമെ മറ്റു രണ്ടു പേരെക്കൂടി ജീവപര്യന്തം തടവിനു വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ആതിഖിന്റെ സഹോദരൻ ഖാലിദ് അസിം ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതേ വിട്ടു.

ആതിഖ് അഹമ്മദ് പ്രതിയായ ബിഎസ്പി എംഎൽഎ രാജു പാലിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന സാക്ഷി ഉമേഷ് പാൽ പ്രയാഗ്‌രാജിലുള്ള ആതിഖിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞമാസം വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആതിഖ് അഹമ്മദിനു പുറമെ അഭിഭാഷകനായ സൗലത്ത് ഹനീഫ്, ദിനേഷ് പാസി എന്നിവരെയാണ് കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തി പ്രയാഗ്‌രാജ് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സുരക്ഷ വേണമെന്നുമുള്ള ആതിഖിന്റ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അതേസമയം, സുരക്ഷയ്ക്കായി ആതിഖ് അഹമ്മദിന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മുൻ എംപിയായ ആതിഖ് അഹമ്മദ്, നൂറിലധികം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ആതിഖ് അഹമ്മദിനെ ഗുജറാത്തിലെ ജയിലിൽനിന്നു യുപിയിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് ജയിലിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. പ്രത്യേക സെൽ, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ജയിലിനകത്തും പുറത്തും കർശന സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയാണ് ആതിഖിനെ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുക്കുന്നത്.

English Summary: Prayagraj court sentences Atiq Ahmed, two others to life in Umesh Pal kidnapping case