ആ വീട്ടിലെ സന്തോഷകരമായ ഓർമകൾക്ക് കടപ്പാട് ജനത്തോട്; ഒഴിയുമെന്ന് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാംഗത്വത്തിൽനിന്ന് അയോഗ്യനായതിനു പിന്നാലെ ഒൗദ്യോഗിക വസതിയൊഴിയാനുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നിർദ്ദേശം പാലിക്കുമെന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു നൽകിയ മറുപടിക്കത്തിൽ രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. എംപിയെന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ താമസിക്കുന്ന 12 തുഗ്ലക്ക് ലെയ്നിലെ വസതി ഒരു മാസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നു ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

‘‘കഴിഞ്ഞ നാലു തവണയും ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗമെന്ന നിലയിൽ, അവിടെ ചെലവഴിച്ച നാളുകളുടെ സന്തോഷകരമായ ഓർമകൾക്ക് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ച ജനങ്ങളോടാണ്. എന്റെ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻവിധികളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പാലിക്കുന്നതാണ്’ – രാഹുൽ മറുപടിക്കത്തിൽ കുറിച്ചു.

ഏപ്രിൽ 22 വരെ മാത്രമേ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കൂവെന്ന് രാഹുലിനയച്ച നോട്ടിസിൽ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന രാഹുൽ 2004ലാണ് ഇവിടേക്കു മാറിയത്.

ഇതിനിടെ, രാഹുലിനെതിരായ സൂറത്ത് കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്തിലെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഈയാഴ്ച അപ്പീൽ നൽകുമെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

Congress leader Rahul Gandhi writes to LS Sect over cancellation of Govt accommodation pic.twitter.com/wuhxiUx5hO — Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) March 28, 2023

