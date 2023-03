‘കോടതി ഉത്തരവുകളിൽ പ്രതികരിക്കാറില്ല’: രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ ‘മിണ്ടാതെ’ നിതീഷ്

പട്ന ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വിസമ്മതിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു താൻ പ്രതികരിക്കാറില്ലെന്നു നിതീഷ് നിലപാടു വിശദീകരിച്ചു. 17 വർഷമായി ബിഹാർ സർക്കാരിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നിരവധി കേസുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോടതി ഉത്തരവുകളെക്കുറിച്ച് താനൊരിക്കലും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയുമതുണ്ടാകില്ലെന്നു നിതീഷ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പാർലമെന്റിലും ബിഹാർ നിയമസഭയിലും ജനതാദൾ (യു) അംഗങ്ങൾ രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയെ എതിർത്തതിനെ നിതീഷ് ന്യായീകരിച്ചു. സഭയിൽ സഖ്യകക്ഷികളെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണെന്നു നിതീഷ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ ബിഹാർ നിയമസഭാ പരിസരത്തു മഹാസഖ്യം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിലും ജെഡിയു അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.



English Summary: ‘I never comment on any court ruling’: Nitish Kumar on Rahul Gandhi’s LS disqualification