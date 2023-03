ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരാതനമായ കിണറിന്റെ മേൽത്തട്ട് ഇടിഞ്ഞു; 25ഓളം പേർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി

ഇൻഡോർ (മധ്യപ്രദേശ്)∙ ശ്രീ ബലേശ്വർ മഹാദേവ് ജുലേലാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരാതനമായ ബവ്ഡിയുടെ (വലിയ കിണർ) മേൽത്തട്ട് തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്ന് 25ഓളം പേർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ച, രാമനവമി ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പുരാതനമായ ബാവഡിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നെന്നും ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Roof of Well Collapses at temple in Indore