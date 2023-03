മരുമകൻ ഭാര്യാമാതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി; തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അരുവിക്കരയില്‍ മധ്യവയ്സകൻ ഭാര്യാമാതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. അഴിക്കോട് വളപ്പെട്ടി സ്വദേശി താഹിറ (67) ആണ് മരിച്ചത്. മരുമകനായ അലി അക്ബര്‍ ആണ് വെട്ടിയത്. ഭാര്യ മുംതാസിനെയും വെട്ടിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിനുശേഷം തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച അലി അക്ബര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.30നാണ് സംഭവം. എസ്എടി ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അലി അക്ബർ. ഇയാൾ വീട്ടിലെ മുകളിലത്തെ നിലയിലും ഭാര്യയും മാതാവ് മുംതാസും താഴത്തെ നിലയിലുമായിരുന്നു താമസം. പത്തു വർഷമായി ഇവർ തമ്മിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസം.

ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് ഭാര്യ. ഇരുവരെയും വെട്ടിയ ശേഷം അലി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മുംതാസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഭാര്യയെയും പൊള്ളലേറ്റ അലിയെയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്.

