വയനാട്ടിലും ഇതേ നിലപാടാണോ?: ദേവികുളത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട സുധാകരനോട് ഗോവിന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ ദേവികുളത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരന്റെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍.

‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ എ.രാജയുടെ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി, അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗത്തിലൂടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വയനാട്ടിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണോ കെപിസിസിയുടെ അഭിപ്രായം. ബിജെപി സമീപകാലത്ത് സമാനമായ കേസുകളില്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അമിതാധികാര പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് ബലം നല്‍കുന്നതാണ് കെപിസിസിയുടെ നിലപാട്. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ തകര്‍ത്ത് ബിജെപിക്ക് ശക്തി പകരാനാണ് കെപിസിസിയുടെ ശ്രമമെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.



രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയ ലോക്‌സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

