പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനം അസന്തുഷ്ടർ; വിഭജനം തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു: മോഹൻ ഭഗവത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ആയിട്ടും പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാണെന്നും വിഭജനം തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് മേധാവി (ആർഎസ്എസ്) മോഹൻ ഭഗവത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയവർ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനിലുള്ളവർ സന്തുഷ്ടരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിപ്ലവകാരി ഹേമു കലാനിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘‘ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്, സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് വേർപെട്ടവർ, അവർ ഇപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരാണോ? ഇന്ത്യയിൽ വന്നവർ ഇന്ന് സന്തുഷ്ടരാണ്. പക്ഷേ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉള്ളവർ സന്തുഷ്ടരല്ല. 1947ൽ (വിഭജനത്തിന് മുൻപ്) ഭാരതമായിരുന്നു അത്. പിടിവാശി കാരണം ഭാരതത്തിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയവർ ഇപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരാണോ?. അവിടെ വേദനയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ സന്തോഷമുണ്ട്’’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ‘‘ഭാരതം പാക്കിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആ സംസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിൽ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്കിനെ പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം ‘ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു, തുടരും’ എന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: RSS chief says people in Pakistan unhappy, believe Partition was a mistake