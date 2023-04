‘ആർക്കാണ് ഭിന്നാഭിപ്രായം, ‌എന്തുകൊണ്ട്?’: ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരെ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ ലോകായുക്ത വിധിക്ക് എതിരെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ റിട്ട് ഹർജി നൽകുമെന്ന് പരാതിക്കാരനായ കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം ആർ.എസ്.ശശികുമാർ. എന്തുകൊണ്ട് ഭിന്നാഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ആർക്കാണു ഭിന്നാഭിപ്രായമെന്ന് ഉത്തരവിൽ ഇല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും.

മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആരോപണവിധേയരായ കേസിൽ‌ ശശികുമാർ സമർപ്പിച്ച പരാതി ലോകായുക്ത ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത് 2019 ജനുവരിയിലാണ്. പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ലോകായുക്ത ഫുൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു. 2022 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ മാർച്ച് 28 വരെ വാദം കേട്ടു. വിധി അനന്തമായി വൈകുന്നതിനെതിരെ പരാതിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ കേസിൽ‌ തിടുക്കപ്പെട്ടു വിധി പറയുകയായിരുന്നു.

ഹർജി ലോകായുക്തയുടെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകായുക്തയ്ക്കു വിധിയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. പരാതിയിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നു നിശ്ചയിച്ച് ലോകായുക്ത തന്നെ വിചാരണയ്ക്കെടുത്ത കേസ് നാലര വർഷത്തിനുശേഷം വിചാരണയ്ക്കെടുക്കാമോ എന്നു തീരുമാനിക്കാനായി ഫുൾ ബെഞ്ചിനു വിടുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ലോകായുക്തയുടെ തീർപ്പ് എതിരായാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമായിരുന്നു. ലോകായുക്ത തീരുമാനം സർക്കാരിന് ആശ്വാസമായി. ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തതിനാൽ നിയമമായില്ല.

ആർ.എസ്.ശശികുമാർ വിധിയെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ:

∙ കേസിന്റെ നിലനിൽപ് സംബന്ധിച്ച് ലോകായുക്തയ്ക്കു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയെന്തിനാണു കേസിന്റെ മെറിറ്റിലേക്കു കടന്ന് ഒന്നര മാസം നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയത്? എങ്ങനെയാണ് കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചത്?

∙ കേസിന്റെ നിലനിൽപ് സംബന്ധിച്ച് ലോകായുക്തയുടെ ഫുൾബെഞ്ച്, വിശദമായ വാദം കേട്ടശേഷം 2019 ജനുവരി 14ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനു വിരുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിടാനാകുക? മാത്രമല്ല ആദ്യ ഉത്തരവിനെ താനോ എതിർകക്ഷികളോ അപ്പീൽ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുമില്ല.

∙ കേസിന്റെ നിലനിൽപ് സംബന്ധിച്ചാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കു സംശയമെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ വിധി പറയാൻ ഒരു വർഷത്തിലധികം എടുത്തത്? അതും താൻ‌ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചശേഷം.

∙ ഭിന്നാഭിപ്രായ വിധിയാണെങ്കിൽ ലോകായുക്തയുടെയും ഉപലോകായുക്തയുടെയും നിലപാട് എന്തെന്ന് ആ വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിധിയിൽ ഇൗ വ്യക്തത വരുത്താത്തത്?

∙ കേസിലെ മെറിറ്റ് സംബന്ധിച്ചും ലോകായുക്തമാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാണു വിധിയിൽ പറയുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ, നിയതമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ, അതെല്ലാം അട്ടിമറിച്ച് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം എടുത്തതിനു കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കു മുന്നിലുള്ളത്.

∙ ഇനി എന്നാണ് ഫുൾ ബെഞ്ച് ചേരുന്നത് എന്നു പോലും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായി പറയാത്തതെന്താണ്? ഇത് കേസ് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ലേ?

English Summary: Will approach High Court Division Bench, says petitioner in CMDRF Lokayukta case against Pinarayi Vijayan