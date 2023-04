കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു ഗവര്‍ണര്‍ സി.വി.ആനന്ദബോസ്. ഗുണ്ടകളെയും കൊള്ളക്കാരെയും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗവർണറുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. തല്‍സ്ഥിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കുമെന്നും സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സുകാന്ത മജുംദാർ പറഞ്ഞു.

രാമനവമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ബംഗാളിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഹൗറയ്ക്ക് പുറമെ ഹൂഗ്ലിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചത്. ഹൂഗ്ലിയില്‍ ബിജെപിയുടെ ശോഭായാത്രയ്ക്കുനേരെ കല്ലേറുണ്ടായെന്നാണ് ആരോപണം. പിന്നാലെ തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിച്ച സംഘര്‍ഷത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കടകള്‍ക്കും നേരെ വ്യാപക കല്ലേറുണ്ടായി. കയ്യില്‍ കിട്ടിയ അവശിഷ്ടമെല്ലാം എടുത്ത് റോഡിലിട്ട് തീയിട്ടു.

സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസിന് സംഘര്‍ഷം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഹൗറ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോയ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സുകാന്ത മജുംദാറിനെ പൊലീസ് തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. അതേസമയം ബിഹാറില്‍ നളന്ദയിലും സസാറാമിലും സ്ഥിതി ശാന്തമാണ്. സസാറാമില്‍ മാത്രം നൂറിലേറേപ്പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

