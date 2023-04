‘സഭയുടെ വിയർപ്പിലും വോട്ടിലും മന്ത്രിയായ വീണാ ജോർജ് മൗനം വെടിയണം’: പത്തനംതിട്ടയില്‍ പോസ്റ്റര്‍

പത്തനംതിട്ട ∙ സഭാതര്‍ക്കത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നിയമനിര്‍മാണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിപ്പരിസരത്ത് പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.



‘സഭയുടെ വിയർപ്പിലും വോട്ടിലും മന്ത്രിയായ വീണാ ജോർജ് മൗനം വെടിയണം’, ‘ചർച്ച് ബിൽ – പിണറായി വിജയൻ നീതി നടപ്പാക്കണം’ എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ‘ഓർത്തഡോക്സ് യുവജനം’ എന്ന പേരിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആരാധനയ്ക്കെത്തിയവരിൽ ചിലർ ഇടപെട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കി.

English Summary: Church Bill: Posters appear in Pathanamthitta against Veena George