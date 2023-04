പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിക്കായി കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കരുത്, ചെറുപാർട്ടികൾ നയിക്കട്ടെ: തുറന്നുപറഞ്ഞ് തരൂർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി കോൺഗ്രസ് ചെറുപാർട്ടികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ശശി തരൂർ എംപി. താനായിരുന്നു പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനത്തെങ്കിൽ, 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ കൺവീനർ സ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പാർട്ടിക്ക് കൈമാറുമായിരുന്നുവെന്ന് തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കരുത്തരാണ്. ദുരഭിമാനത്തേക്കാള്‍ വലുത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമാണ്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശശി തരൂർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘‘അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ബലം പിടിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു നിലപാട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ബിജെപിയുടെ നടപടികൾ അവർക്കു തന്നെ സെൽഫ് ഗോളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.’’– തരൂർ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ 37 ശതമാനം മാത്രം വോട്ടുവിഹിതമുള്ള ബിജെപിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ബിജെപിക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും തരൂർ അഭിമുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



English Summary: 'If I Held the Cong Leadership Position...': Shashi Tharoor Weighs in on Oppn Unity Ahead of LS Polls